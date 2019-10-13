نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 2ر39 بالمائة داخل الجمهورية و 8ر19 بالمائة بالخارج الى حدود الساعة الثالثة والنصف

Dimanche 13 Octobre 2019



وات

- أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة بعد ظهر اليوم الأحد بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن نسبة المشاركة في الإقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بلغت 2ر39 بالمائة داخل الجمهورية و 8ر19 بالمائة بالخارج، وذلك الى حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.