أنصار نبيل القروي يختتمون الحملة الإنتخابية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

Vendredi 11 Octobre 2019



وات

- احتشد عشية اليوم الجمعة، أنصار نبيل القروي، المترشّح للدور الثاني للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وسط تعزيزات أمنية مشددة على امتداد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والشوارع المتفرعة عنه، حيث تم تركيز حواجز حديدية، باعتبار أن قيس سعيّد، المترشح الآخر للدور الثاني نظّم أيضا حملته في محيط المسرح البلدي بالعاصمة، وذلك قبل الدخول في الصمت الإنتخابي الموافق ليوم غد السبت.ورفع الأنصار المتجمهرون، شبابا ونساء ورجالا، من مختلف الفئات الإجتماعية، عديد الشعارات الداعمة لنبيل القروي وكذلك صورته وراية تونس.وقد تم تركيز شاشة عملاقة تبث بصفة مسترسلة وبالبتاوب بين صورة نبيل القروي وشعار الحملة "الرئيس بقلبو".كما جابت الدراجات النارية الحاملة لصور المترشح وشعار الحملة كامل شارع بورقيبة، أين انتشر أنصاره بين المقاهي وفي المحلات والمراكز التجارية المطلة على هذا الشارع والأنهج المجاورة له، للتواصل المباشر مع المواطنين والمارة، ووزعوا المطويات الدعائية لبرنامج القروي.وشهد المكان المخصص للمترشح نبيل القروي، تواجد بعض مناصري قيس سعيّد حاملين المطوية الدعائية الداعمة له، ولم تسجل أي تجاذبات أو مشاحنات في الخصوص، إذ ردّد البعض من مناصري القروي "تونس للجميع" و"لكل مواطن الحرية في اختيار المرشح الذي يراه مناسبا".يّذكر أنّ برنامج القروي يتمحور حول عدّة مسائل سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية ودبلوماسية وثقافية، وخاصة منها "محاربة الفقر والبطالة وتركيز الإقتصاد التضامني والتشاركي ومجابهة الإرهاب والجريمة"، وفق ما ورد في برنامج الإنتخابي.