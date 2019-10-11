سيدي بوزيد: 59 نشاطا انتخابيا في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها

Vendredi 11 Octobre 2019



وات

- بلغ عدد الانشطة المبرمجة خلال الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها بدائرة سيدي بوزيد 52 نشاطا من بينها 13 نشاطا لانصار قيس سعيد و39 نشاط لانصار المترشح نبيل القروي، وفق الهيئة الفرعية للانتخابات.وتمثلت انشطة انصار قيس سعيد في خيمات واتصال مباشر بالمواطنين في مختلف المعتمديات ولقاءات مع الشباب لتفسير البرنامج الانتخابي وتوزيع المطويات الحاملة لصورة المترشح.وتمثلت انشطة انصار نبيل القروي في موكب سيارات وتوزيع مطويات ايام الاربعاء والخميس والجمعة في كل معتمديات الولاية.