Radio Babnet Tunisie On Air: Sofia Sadek - Fet El Mi3ad  

سيدي بوزيد: 59 نشاطا انتخابيا في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - بلغ عدد الانشطة المبرمجة خلال الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها بدائرة سيدي بوزيد 52 نشاطا من بينها 13 نشاطا لانصار قيس سعيد و39 نشاط لانصار المترشح نبيل القروي، وفق الهيئة الفرعية للانتخابات.

وتمثلت انشطة انصار قيس سعيد في خيمات واتصال مباشر بالمواطنين في مختلف المعتمديات ولقاءات مع الشباب لتفسير البرنامج الانتخابي وتوزيع المطويات الحاملة لصورة المترشح.
وتمثلت انشطة انصار نبيل القروي في موكب سيارات وتوزيع مطويات ايام الاربعاء والخميس والجمعة في كل معتمديات الولاية.


  
  
     
  
cadre-832298318a2006712b3e82faa028c4b8-2019-10-11 19:07:29






0 de 0 commentaires pour l'article 190818



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 11 أكتوبر 2019 | 12 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:17 17:51 15:20 12:13 06:23 04:57
22°
 21° % 49 :الرطــوبة
تونــس 18°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1829°-1830°-2030°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    18522,1

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,13831 DT        1$ =2,85629 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1423,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570818064|190818 163|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires