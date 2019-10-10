الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: فترة خلاص مساهمات الثلاثية الثالثة من سنة 2019 تكون من 1 أكتوبر إلى غاية 16أكتوبر الجاري

Jeudi 10 Octobre 2019



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- أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ أصدره اليوم الخميس، ان فترة خلاص المساهمات بعنوان الثلاثية الثالثة لسنة 2019 تكون بداية من 1 أكتوبر إلى غاية يوم 16 أكتوبر 2019 عوضا عن يوم 15 أكتوبر الذي يتزامن مع عطلة عيد الجلاء.ودعا الصندوق منخرطيه الى التوجه إلى المكاتب الجهوية والمحلية للصندوق في الآجال القانونية لدفع المساهمات بعنوان الثلاثية الثالثة لسنة 2019، وذلك تفاديا لتوظيف الخطايا المنجرة عن التأخير في دفع المساهمات في آجالها.