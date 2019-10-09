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تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة باجة

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - في ما يلي النتائج الأولية المتعلّقة بالإنتخابات التشريعية بدائرة باجة والتي أعلنت عنها مساء اليوم الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، خلال ندوة صحفية عقدتها بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة:

عدد الأصوات المصرّح بها 65225


عدد الأوراق الملغاة 1962

عدد الأوراق البيضاء 937

إسم القائمة / عدد الأصوات / عدد المقاعد / إسم الفائز بالمقعد

/ قائمة قلب تونس: 15223 / 2 / رفيق عمار / سهير العسكري

/ قائمة حركة النهضة 10317 / 1 / محمد القوماني

/ قائمة الحزب الدستوري الحر 3695 / 1 / مصطفى الغربي

/ قائمة حركة تحيا تونس 3032 / 1 / الهادي الماكني

/ قائمة حركة الشعب 5937 / 1 / رضا الدلاعي

  
  
     
  
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