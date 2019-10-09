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الالعاب العالمية الشاطئية ( الدوحة 2019) منتخبا تونس لكرة اليد الشاطئية للذكور و السيدات يمثلان افريقيا

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - يشارك المنتخب التونسي للسيدات والمنتخب الوطني للذكور لكرة اليد الشاطئية في الالعاب العالمية الشاطئية التي ستقام بالدوحة بقطر من 11 الى 16 اكتوبر الجاري كممثلين عن افريقيا باعتبارهما بطلي افريقيا في الاختصاص.


وفي منافسات الذكور تم توزيع المجموعتين كالاتي


المجموعة الاولى
البرازيل وعمان والدنمارك والولاياتت المتحدة الامريكية و السويد و استرليا

المجموعة الثانية
المجر وتونس وكرواتيا وقطر واسبانيا والارغواي برنامج المقابلات الجمعة 11 اكتوبر س 8و40د - تونس - المجر س 18 و30د - تونس - اسبانيا السبت 12 اكتوبر س9 و30د / تونس - كرواتيا س14 و30د / تونس - قطر الاحد 13 اكتوبر - س9 و30د تونس - الارغواي

مسابقة السيدات

المجموعة الاولى
الدنمارك وتونس والبرازيل و الارجنتين و المجر والولايات المتحدة الامريكية

المجموعة الثانية
اليونان والصين و بولونيا و استراليا واسبانيا و فيتنام

مقابلات المنتخب التونسي
الجمعة 11 اكتوبر س9 و30د / تونس - الدنمارك س17 و30د / تونس - المجر

السبت 12 اكتوبر س 7 - تونس - البرازيل س 12 - تونس - الارجنتين

الاحد 13 اكتوبر س8 و40د/ تونس - الولايات المتحدة الامريكية

  
  
     
  
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