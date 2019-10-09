الالعاب العالمية الشاطئية ( الدوحة 2019) منتخبا تونس لكرة اليد الشاطئية للذكور و السيدات يمثلان افريقيا

Mercredi 09 Octobre 2019



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مسابقة السيدات

مقابلات المنتخب التونسي

- يشارك المنتخب التونسي للسيدات والمنتخب الوطني للذكور لكرة اليد الشاطئية في الالعاب العالمية الشاطئية التي ستقام بالدوحة بقطر من 11 الى 16 اكتوبر الجاري كممثلين عن افريقيا باعتبارهما بطلي افريقيا في الاختصاص.وفي منافسات الذكور تم توزيع المجموعتين كالاتيالمجموعة الاولىالبرازيل وعمان والدنمارك والولاياتت المتحدة الامريكية و السويد و استرلياالمجموعة الثانيةالمجر وتونس وكرواتيا وقطر واسبانيا والارغواي برنامج المقابلات الجمعة 11 اكتوبر س 8و40د - تونس - المجر س 18 و30د - تونس - اسبانيا السبت 12 اكتوبر س9 و30د / تونس - كرواتيا س14 و30د / تونس - قطر الاحد 13 اكتوبر - س9 و30د تونس - الارغوايالمجموعة الاولىالدنمارك وتونس والبرازيل و الارجنتين و المجر والولايات المتحدة الامريكيةالمجموعة الثانيةاليونان والصين و بولونيا و استراليا واسبانيا و فيتنامالجمعة 11 اكتوبر س9 و30د / تونس - الدنمارك س17 و30د / تونس - المجرالسبت 12 اكتوبر س 7 - تونس - البرازيل س 12 - تونس - الارجنتينالاحد 13 اكتوبر س8 و40د/ تونس - الولايات المتحدة الامريكية