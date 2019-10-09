قابس: الاتحاد الجهوي للشغل يدعو هياكله إلى الاستعداد ليوم غضب على خلفيّة تعطّل ملفّ المستشفى الجامعي بالجهة

Mercredi 09 Octobre 2019



وات

- أصدر، اليوم الأربعاء، المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، بيانا أدان فيه ما اعتبره "مرورا بمشروع المستشفى الجامعي بقابس من مرحلة المماطلة والتسويف الى مرحلة الإلغاء التام"، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل "ضربا لحق مواطني الجهة في هذا المرفق الصحي اللائق بعد المعاناة التي استمرت طوال عقود وتراجعا عن كل الوعود المضمنة في الاتفاقات المبرمة مع رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف".ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل، كاّفة هياكله النقابيّة في كلّ القطاعات إلى الشّروع في تحركات احتجاجية بداية من يوم الاثنين المقبل 14 أكتوبر 2019 ، تتوج بيوم غضب جهوي.كما دعا كافة مكونات المجتمع المدني إلى "التجنّد صفّا واحدا لانتزاع حقّ الجهة في مرفق صحي لائق في أقرب الآجال من أجل وضع حدّ لمعاناة الآلاف من أهالي الجهة"، وفق نص البيان.يذكر أن جهة قابس كانت قد شهدت، منذ يوم أمس الثلاثاء، حالة من الغضب والاحتقان جراء ما اعتبره العديد من اطاراتها ومنظماتها ومكونات مجتمعها المدني، تهميشا ممنهجا للجهة من قبل رئاسة الحكومة ووزارة الصحة، وذلك على خلفيّة تواصل تعطيل ملفّ المستشفى الجامعي ومركز الحروق البليغة المعلن عنهما في المجلس الوزاري المنعقد في 25 جوان 2015 ، مقابل قيام الحكومة بإبرام اتفاقية ثانية مع الصين تقضي بإنجاز مستشفى جديد بصفاقس.