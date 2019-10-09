وزارة التربية تقرر تعليق الدروس بكافة المدارس الابتدائية و الاعدادية والمعاهد العمومية يوم السبت 12 اكتوبر الجاري

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - قررت وزارة التربية تعليق الدروس بكافة المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد العمومية كامل يوم السبت 12 اكتوبر الجاري على أن تستأنف بصفة عادية وطبقا لجداول الأوقات المعتمدة يوم الاثنين 14 اكتوبر 2019 ويتنزل هذا الاجراء حسب بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الاربعاء في اطار الاعداد لعملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية في دورها الثاني المزمع اجراؤها يوم الاحد 13 اكتوبر 2019 وعملا على توفير الظروف المناسبة بالمؤسسات التربوية لحسن سير الاستحقاق الانتخابي.
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Par:mnasser57 (Austria )
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