الهايكا تسلّط خطية مالية ب 320 ألف دينار ضد قناة ''نسمة'' من أجل ''الإشهار السياسي''

Mardi 08 Octobre 2019



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الهايكا تسلّط لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة "نجمة أف أم"

- قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2019، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "نسمة" (غير الحاصلة على إجازة)، قدرها 320 ألف دينار، "من أجل الإشهار السياسي لفائدة الحزب المترشّح للإنتخابات التشريعية "قلب تونس" والمترشح للإنتخابات الرئاسية "نبيل القروي".وهو ما يجعلها في حالة عود.وتتعلق المخالفة، حسب بلاغ للهايكا، اليوم الثلاثاء، ب"الومضة التحسيسية، التي تم بثها على القناة بتاريخ 4 أكتوبر 2019 وإعادة بثها 8 مرات، ودعت فيها زوجة المترشح المذكور وأحد مسانديه الرئيسيين، عموم الناخبين، إلى التصويت في الإنتخابات التشريعية، وتضمنت ترويجا ودعاية غير مباشرة للمترشحين وتوجيها للناخبين الغرض منه التأثير في ارادتهم وتوجهاتهم، وهو ما يعتبر من قبيل الاشهار السياسي. كما اعتمدت الومضة من حيث الشكل تقنيات التسويق التجاري".وجاء أيضا في البلاغ أن "تخصيص مساحات لدعوة الناخبين وتحسيسهم بأهمية المشاركة في العملية الإنتخابية، عن طريق مساندين لحملة انتخابية لحزب ما، دون السعي إلى توفير نفس المساحة لنفس الغرض التحسيسي لبقية المتنافسين، يعتبر من قبيل التمييز للحزب المذكور وفسح المجال له للبروز والتوجه مباشرة للناخبين، مما حوّل هذه الومضة التحسيسية إلى ومضة إشهارية ذات مضمون سياسي".وكانت هيئة الإتصال السمعي والبصري قد اتخذت قرارا بتاريخ 3 أكتوبر 2019، يقضي بتسليط خطية مالية على قناة "نسمة"، قدرها 160 ألف دينار، "من أجل العود لارتكاب نفس الخرق المتمثل في الإشهار السياسي والدعاية المضادة ضد حزب منافس".وتعتبر قناة نسمة مرة أخرى في حالة عود للمخالفة ذاتها.وفي هذه الحالة تضاعف الخطية، مثلما تقتضي أحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 والذي ينص على أنه: "تضاعف الخطيّة في صورة العود".وجّه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة "نجمة أف.أم"، بخصوص خرق مُسجّل في حلقة 27 سبتمبر 2019 من برنامج "نجمة سبور" ويتمثل في بثّ حوار مع مترشح للإنتخابات التشريعية في برنامج غير مخصص للحملة الإنتخابية.ودعا مجلس الهيئة، هذه الإذاعة، إلى "سحب المقطع المتعلق بمداخلة المترشح من موقعها الإلكتروني الرسمي ومن جميع صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها، مع ضرورة الإلتزام بالنصوص القانونية والترتيبية التي تضبط قواعد التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية"، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الهايكا.