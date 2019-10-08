نابل 1 : 7 قائمات تتقاسم المقاعد السبعة

Mardi 08 Octobre 2019
وات - انتهت عملية فرز أصوات المقترعين بالانتخابات التشريعية بدائرة نابل 1 صباح اليوم الثلاثاء بمركز التجميع في بئر شلوف بنابل، وأسفرت
نابل 8 أكتوبر (وات) : انتهت عملية فرز أصوات المقترعين بالانتخابات التشريعية بدائرة نابل 1 صباح اليوم الثلاثاء بمركز التجميع في بئر شلوف بنابل، وأسفرت
عن فوز 7 قائمات بالمقاعد السبعة المخصّصة للدائرة في مجلس نواب الشعب، وجاءت النتائج على النحو التالي:
حزب حركة النهضة: 19010 أصوات
حزب قلب تونس : 18454 صوتا
الحزب الدستوري الحر: 11441 صوتا
حزب التيار الديمقراطي: 7172 صوتا
إئتلاف الكرامة: 6299 صوتا
قائمة أمل وعمل المستقلة: 5397 صوتا
حزب تحيا تونس: 4997 صوتا
هذا وقد بلغ عدد الأصوات المصرح بها 120850 صوتا وبلغ عدد الأوراق الملغاة 2197 ورقة والأوراق البيضاء 1087 ورقة مع الإشارة إلى أن الحصول على
مقعد كان بناء على الحاصل الانتخابي المحدّد بـ15 ألف صوت.
وللتذكير فإن القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة نابل 1 بلغت 47 قائمة موزعة على 23 قائمة حزبية و14 قائمة مستقلة و10 قائمات إئتلافية وهي
تتنافس على 7 مقاعد صلب المجلس النيابي القادم.
نابل 8 أكتوبر (وات) : انتهت عملية فرز أصوات المقترعين بالانتخابات التشريعية بدائرة نابل 1 صباح اليوم الثلاثاء بمركز التجميع في بئر شلوف بنابل، وأسفرت
عن فوز 7 قائمات بالمقاعد السبعة المخصّصة للدائرة في مجلس نواب الشعب، وجاءت النتائج على النحو التالي:
حزب حركة النهضة: 19010 أصوات
حزب قلب تونس : 18454 صوتا
الحزب الدستوري الحر: 11441 صوتا
حزب التيار الديمقراطي: 7172 صوتا
إئتلاف الكرامة: 6299 صوتا
قائمة أمل وعمل المستقلة: 5397 صوتا
حزب تحيا تونس: 4997 صوتا
هذا وقد بلغ عدد الأصوات المصرح بها 120850 صوتا وبلغ عدد الأوراق الملغاة 2197 ورقة والأوراق البيضاء 1087 ورقة مع الإشارة إلى أن الحصول على
مقعد كان بناء على الحاصل الانتخابي المحدّد بـ15 ألف صوت.
وللتذكير فإن القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة نابل 1 بلغت 47 قائمة موزعة على 23 قائمة حزبية و14 قائمة مستقلة و10 قائمات إئتلافية وهي
تتنافس على 7 مقاعد صلب المجلس النيابي القادم.
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Par:karim74 (Tunisia )
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