نابل 1 : 7 قائمات تتقاسم المقاعد السبعة

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- انتهت عملية فرز أصوات المقترعين بالانتخابات التشريعية بدائرة نابل 1 صباح اليوم الثلاثاء بمركز التجميع في بئر شلوف بنابل، وأسفرتنابل 8 أكتوبر (وات) : انتهت عملية فرز أصوات المقترعين بالانتخابات التشريعية بدائرة نابل 1 صباح اليوم الثلاثاء بمركز التجميع في بئر شلوف بنابل، وأسفرتعن فوز 7 قائمات بالمقاعد السبعة المخصّصة للدائرة في مجلس نواب الشعب، وجاءت النتائج على النحو التالي:حزب حركة النهضة: 19010 أصواتحزب قلب تونس : 18454 صوتاالحزب الدستوري الحر: 11441 صوتاحزب التيار الديمقراطي: 7172 صوتاإئتلاف الكرامة: 6299 صوتاقائمة أمل وعمل المستقلة: 5397 صوتاحزب تحيا تونس: 4997 صوتاهذا وقد بلغ عدد الأصوات المصرح بها 120850 صوتا وبلغ عدد الأوراق الملغاة 2197 ورقة والأوراق البيضاء 1087 ورقة مع الإشارة إلى أن الحصول علىمقعد كان بناء على الحاصل الانتخابي المحدّد بـ15 ألف صوت.وللتذكير فإن القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة نابل 1 بلغت 47 قائمة موزعة على 23 قائمة حزبية و14 قائمة مستقلة و10 قائمات إئتلافية وهيتتنافس على 7 مقاعد صلب المجلس النيابي القادم.