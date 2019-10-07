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وزارة الفلاحة توصي البحارة بعدم الإبحار بسبب التقلبات الجوبة

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
وات - دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم، البحارة إلى عدم المجازفة والإبحار وأخذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت مراكبهم بمرافئ الموانئ بسبب التقلبات الجوية المرتقبة حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ويمكن أن تتواصل هذه التقلبات (أمطار ورياح قوية) إلى غاية يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2019.

كما أوصت المواطنين والفلاحين بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من كل المنشآت المائية على غرار السدود والبحيرات الجبلية ومجاري الأودية.


وتعتزم الوزارة، حسب بلاغ لها، تكثيف المراقبة واليقظة والانتباه لمستوى السدود والبحيرات الجبلية، علما وأن لجنة اليقظة ومجابهة الكوارث "ستبقى في حالة انعقاد دائم".

وقد اجتمع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، بأعضاء هذه اللجنة بحضور كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، للبحث في استعدادات الوزارة للتقلبات الجوية التي بدأت بالشمال ومن المنتظر أن تشمل تدريجيا الوسط والجنوب والسواحل التونسية.

يذكر أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى ظهور سحب رعدية وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س مع بحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال فمضطربا إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

  
  
     
  
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