تشريعية 2019-قفصة :القائمات المستقلة ''تحرك قفصة تجمعنا'' و''ارادة وتحدي'' وتوازن'' تختتم حملاتها الدعائية للانتخابات

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- اختتمت القائمات المستقلة "تحرك قفصة تجمعنا" و"ارادة وتحدي" و "توازن" المترشحة للانتخابات التشريعية المزمع اجرؤها يوم 6 أكتوبر القادم عن الدائرة الإنتخابية، اليوم الجمعة، حملاتها الدعائية للانتخابات عبر التواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع مطويات للتعريف بأعضاء قائمتها وبرامجها الإنتخابية.وافاد رئيس القائمة المستقلة "تحرك قفصة تجمعنا" رشدي قوادر، انه في صورة نيله ثقة الناخبين سيعمل على دعم القطاع الفلاحي واحداث مناطق سقوية جديدة بمنطقة برج العكارمة بمعتمدية المظيلة ومنطقة اولاد وهيبة بمعتمدية قفصة الشمالية والسقدود بمعتمدية المتلوي وكهربة الآبار إضافة إلى حل إشكال الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب مع التسريع في إنجاز المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة.وأضاف قوادر ل(وات) انه سيقوم بحل إشكال الاكتظاظ المروري بقفصة المدينة وإنجاز محطة نقل بري جديدة خارج مناطق العمران وتنشيط مطار قفصة قصر الدولي ومراجعة المشاريع العمومية المعطلة والتي من بينها الملعب البلدي والسوق البلدي بالقصر، إضافة إلى سن مشروع قانون لأحداث بنك جهوي للتنمية بمشاركة شركة فسفاط قفصة لإنشاء معامل صغيرة تلبي حاجات الشركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الخاص بها.اما رئيس القائمة المستقلة "ارادة وتحدي" الاسعد مبروكي فصرح بأن برنامجه الإنتخابي سيعمل على معالجة مشكل الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب وتحسين البنية التحتية لجلب الاستثمار للجهة لخلق مواطن شغل وتحسين وضعية المرافق الصحية.وأشار امبروكي ل(وات) إلى أنه سيقوم بدعم القطاع الفلاحي وصغار الفلاحين واعادة النظر في نظام الصفقات العمومية والاهتمام بالشباب من خلال احداث دور شبابية وخلق وسائل ترفيه مع تخصيص نسبة من عائدات الفسفاط للمشاريع التنموية.وقال رئيس القائمة المستقلة "توازن" الهاشمي مناصري بأنه سيقوم بمراجعة اكثر من 100 قرار من مجالس القرارات الوزارية الخاصة بالجهة في مجالات التعليم والصحة والنقل والاستثمار و مساءلة الوزارات المسؤولة عن تبذير الموارد الطبيعية ومتابعة برامج إنجاز توفير المياه.وأضاف ل(وات) أنه سيسعى إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات العمومية في ابعدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لإيجاد مقاربة تشاركية عند البرمجة والتخطيط وتنفيذ المشاريع والتواصل مع جميع النواب والاحزاب والمنظمات على اختلاف توجهاتهم ومرجعياتهم حول قضايا الجهة ومشاغل أبنائها مع مساءلة رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمناجم حول وضع قطاع الفسفاط ومستقبله ومستقبل العاملين فيه.