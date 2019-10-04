جيري رايس: زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى تونس زيارة روتينية وليست لمراجعة أداء الاقتصاد في ظل برنامج تسهيل الصندوق الممد

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- صرح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، جيري رايس، أن الزيارة المرتقبة لفريق من الصندوق إلى تونس من يوم 8 إلى 11 أكتوبر 2019، هي زيارة روتينية لمناقشة الميزانية المقترحة من الحكومة على غرار ما يحدث في مثل هذا الوقت من كل عام وليست بعثة لمراجعة أداء الاقتصاد في ظل برنامج تسهيل الصندوق الممدد.وكان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، قد صرح بداية الأسبوع أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور تونس من 8 إلى 12 أكتوبر 2019 لمواصلة الاطلاع على مدى تقدم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.وقال إن الزيارة تندرج ضمن إعداد المراجعة للسادسة من البرنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق آلية التسهيل الممدد البالغ قيمته 8ر2 مليار دولار والذي يتواصل الى غاية شهر أفريل 2020.، مضيفا "نحن مدعوون للقيام بالمراجعة السادسة التي تستوجب إتمام مشروع قانون المالية لسنة 2020 وإيداعه بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر2019".