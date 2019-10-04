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تعليق ممارسة الصيد البري يومي السبت 05 والأحد 06 اكتوبر 2019

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة، تعليق ممارسة الصيد البري يومي السبت 05 والأحد 06 اكتوبر 2019 وذلك بصفة استثنائية بكامل تراب الجمهورية بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية 2019، وفق بلاغ صادر الجمعة عن الوزارة.
وتنتظم الانتخابات التّشريعية بتونس يوم الاحد 6 اكتوبر 2019.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190413

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 04 Octobre 2019 à 15h 21m |           
Qui va payer les deux jours d'arrêt forcé???



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