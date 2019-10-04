Vendredi 04 Octobre 2019
وات - أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة، تعليق ممارسة الصيد البري يومي السبت 05 والأحد 06 اكتوبر 2019 وذلك بصفة استثنائية بكامل تراب الجمهورية بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية 2019، وفق بلاغ صادر الجمعة عن الوزارة.
وتنتظم الانتخابات التّشريعية بتونس يوم الاحد 6 اكتوبر 2019.
وتنتظم الانتخابات التّشريعية بتونس يوم الاحد 6 اكتوبر 2019.
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Par:lechef (Tunisia )
Sur: تعليق ممارسة الصيد البري يومي السبت 05 والأحد 06 اكتوبر 2019