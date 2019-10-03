بن عروس .. المعهد النموذجي بحمام الأنف يتعزز بمبيت ومطعم واستئناف الدروس بصورة طبيعية بمدرسة حي القصر بالمحمدية

Jeudi 03 Octobre 2019



وات

- دخل مبيت المعهد النموذجي بحمام الأنف حيز الاستغلال بإيواء 23 تلميذا من مختلف جهات الجمهورية وفق ما أفاد به المكلف بالإعلام بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس توفيق المسعودي.وأوضح المسعودي ل(وات) أن طاقة استيعاب المبيت تصل إلى أكثر من 100 تلميذ واشار الى ان المعهد المجهز بمطعم يؤمن هذه السنة ولأول مرة الدروس لتلاميذ الباكالوريا.وكان والي بن عروس علي سعيد أدى مع مفتتح السنة الدراسية الحالية زيارة تفقد إلى المطعم المدرسي والمبيت التابعين لهذه المؤسسة التربوية، وتمت أمس الاربعاء معاينة الشروع في الاستغلال الفعلي للمبيت.من جهة أخرى، أكد المسعودي استئناف الدروس بصورة طبيعية بالمدرسة الإعدادية حي القصر بالمحمدية بعد ان تعطلت بسبب تبادل العنف بين التلاميذ بمحيط المدرسة وقدوم غرباء إلى الحي، مما دفع بالإطار التربوي إلى تنفيذ وقفة احتجاجية تنديدا بالظروف غير الملائمة للتدريس، وقد تدخلت وزارة التربية وتم تعيين مدير للمدرسة إلى جانب تامين محيط المدرسة بدوريات أمنية قارة.