تشريعية2019-بنزرت: ارتفاع وتيرة الحملات الدعائية الانتخابية للقائمات التشريعية وتركيز واضح على التواصل المباشر مع الناخبين

Mardi 01 Octobre 2019
وات - مع اقتراب موعد الاقتراع للانتخابات التشريعية، الاحد المقبل، تسارعت وتيرة الحملات الدعائية الانتخابية للقائمات ال42 المترشحة ضمن الدائرة الانتخابية ببنزرت، حيث شهدت اغلب المناطق الريفية منها او الحضرية تحركا ميدانيا مباشرا من خلال اتصال أعضاء القائمة بالناخبين والحديث اليهم او من خلال مجموعات الشباب والكهول من انصار القائمات المترشحة الحزبية منها والائتلافية وأيضا المستقلة.
وقد اختارت القائمة المستقلة "احرار الغد" برئاسة الفة الطياري التجوال بمختلف المناطق الغربية للجهة كسجنان وجومين وغزالة والمناطق القريبة والمحيطة بها كماطر ومنزل بورقيبة بعد ان كانت تواصلت مع الناخبين ببقية المناطق خلال الأسبوع الأول من الحملة.
كما اعتمدت قائمة الحزب الاشتراكي الدستوري برئاسة نسرين السعيداني على الاتصال المباشر مع الناخبين بتلك المناطق والجلوس اليهم بمختلف المواقع ولاسيما وسط الاحياء مع توزيع مطويات وصور القائمة الانتخابية.
واختارت قائمة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية برئاسة اقدام الدراجي تنظيم جولات ميدانية على السيارات وسط مدينة بنزرت وبمنزل جميل وتوزيع البرنامج الانتخابي وصور القائمة التشريعية ومثلها فعلت قائمة حزب الرحمة برئاسة عصام سفينة التي اختارت الى جانب ارتداء كل واحد منهم لتبان يحمل رقم وشعار وصور القائمة، تزيين عدد من وسائل النقل والتحول لاغلب المقاهي بمدينة بنزرت من اجل تعريف الناخبين باولويات وبرامج القائمة المترشحة .
وفي ذات السياق سرعت بقية الأحزاب المترشحة من نسق الظهور الميداني في اغلب المناطق الانتخابية ولاسيما بنزرت الكبرى التي شهدت منذ نهاية الأسبوع المنقضي حملات دعائية انتخابية مكثفة من قبل خاصة أحزاب النهضة وقلب تونس وافاق والبديل التونسي وتحيا تونس والقائمة الائتلافية عيش تونسي.
وكذلك الشأن بمنطقة سجنان التي باتت هذه الأيام فضاء دعائيا انتخابيا كبيرا من خلال تركيز كلي لعدد من القائمات المستقلة على محاولة اقناع الناخبين بجدية التصويت لفائدتهم ومنها قائمة التضامن المستقلة التي يراسها إسماعيل السحباني وقائمة احبك يا شعب المستقلة التي يراسها كمال المعلاوي.
وقد اختارت القائمة المستقلة "احرار الغد" برئاسة الفة الطياري التجوال بمختلف المناطق الغربية للجهة كسجنان وجومين وغزالة والمناطق القريبة والمحيطة بها كماطر ومنزل بورقيبة بعد ان كانت تواصلت مع الناخبين ببقية المناطق خلال الأسبوع الأول من الحملة.
كما اعتمدت قائمة الحزب الاشتراكي الدستوري برئاسة نسرين السعيداني على الاتصال المباشر مع الناخبين بتلك المناطق والجلوس اليهم بمختلف المواقع ولاسيما وسط الاحياء مع توزيع مطويات وصور القائمة الانتخابية.
واختارت قائمة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية برئاسة اقدام الدراجي تنظيم جولات ميدانية على السيارات وسط مدينة بنزرت وبمنزل جميل وتوزيع البرنامج الانتخابي وصور القائمة التشريعية ومثلها فعلت قائمة حزب الرحمة برئاسة عصام سفينة التي اختارت الى جانب ارتداء كل واحد منهم لتبان يحمل رقم وشعار وصور القائمة، تزيين عدد من وسائل النقل والتحول لاغلب المقاهي بمدينة بنزرت من اجل تعريف الناخبين باولويات وبرامج القائمة المترشحة .
وفي ذات السياق سرعت بقية الأحزاب المترشحة من نسق الظهور الميداني في اغلب المناطق الانتخابية ولاسيما بنزرت الكبرى التي شهدت منذ نهاية الأسبوع المنقضي حملات دعائية انتخابية مكثفة من قبل خاصة أحزاب النهضة وقلب تونس وافاق والبديل التونسي وتحيا تونس والقائمة الائتلافية عيش تونسي.
وكذلك الشأن بمنطقة سجنان التي باتت هذه الأيام فضاء دعائيا انتخابيا كبيرا من خلال تركيز كلي لعدد من القائمات المستقلة على محاولة اقناع الناخبين بجدية التصويت لفائدتهم ومنها قائمة التضامن المستقلة التي يراسها إسماعيل السحباني وقائمة احبك يا شعب المستقلة التي يراسها كمال المعلاوي.
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Par:mandhouj (France )
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