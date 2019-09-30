تشريعية 2019-جندوبة: وضع الجهة يستوجب إحداث قطب للبحث العلمي والتكنولوجي خاص بالفلاحة (رئيسة قائمة الحزب الاشتراكي)

Lundi 30 Septembre 2019



وات

- يستوجب الوضع الاقتصادي والاجتماعي بولاية جندوبة، في نظر قائمة الحزب الاشتراكي المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة جندوبة، العمل على إقامة قطب للبحث العلمي والتكنولوجي خاص بالفلاحة وإنشاء بنك جيني يعيد الاعتبار للبذور المحلية والوطنية ورسم استراتيجية لحماية واستغلال الموارد الغابية والمائية بالجهة وبذل مجهود خاص لإنهاء مديونية مياه الري التي أرهقت الفلاحين وعطلت الاستثمار في هذا القطاع، وفق ما أكدته رئيسة القائمة، حنان المحجوبي، لصحفي (وات) بالجهة.وتعتبر رئيسة القائمة، أن ما تنتجه الجهة من مواد فلاحية وانشائية لا يعفي الجهة من حقها في بعث مصانع تحويلية، مشيرة الى أن ذلك مرتبط بتطوير قطاع الاستثمار بالجهة وبضرورة توفير شبكة خدمات صحية َوتعليمية ملائمة لما بلغته المرحلة من متغيرات تقنية ورقمية.وبيّنت في سياق متصل، ان تغيير صبغة المستشفى الجهوي بجندوبة إلى مستشفى جامعي وتجهيز المستوصفات وبقية المستشفيات والوحدات الصحية وخاصة المتواجد في الخطوط الامامية أمرا لم يعد بقبل التأجيل، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية برمتها والتعليم المهني وذلك من خلال تعميم النقل المدرسي والعودة إلى قاعات المراجعة والمبيتات ودعم سلك القيميين لمرافقة التلاميذ ودعم القطب الجامعي بجندوبة وإنشاء كلية طب ومعهد عال للهندسة.وتطرقت المحجوبي الى برنامجها المتعلق بضرورة استغلال شريط حدودي مع الجزائر يمتد على نحو 136 كلم ، عبر إنشاء منطقة تجارية حرة وتهيئة ميناء طبرقة وتحويله إلى قناة ربط وبعث مركز إقليمي لمجابهة الكوارث، والتي اعتبرتها جميعها ملفات ومطالب وجب العمل عليها وتبنيها وتجسيدها على أرض الواقع.