تشريعية2019-قبلي: عدم تسجيل اية مخالفة في الحملة الانتخابية التى تتواصل بتوزيع البرامج الانتخابية لعدد من القائمات

Lundi 30 Septembre 2019



وات

- افاد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات عبد الجبار جديد انه لم يتم الى اليوم الاثنين تسجيل اية مخالفة في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي ترشحت لها 34 قائمة بدائرة قبلي (16 منها حزبية و10 مستقلة و8 ائتلافية)، وذكر ان القائمة المستقلة "صوت شباب نفزاوة" التى قدمت استقالة جماعية لاعضائها للهيئة الفرعية (وفق رئيسها مختار بنعمار)، تعتبر مرفوضة ولا تسقط من المشاركة في الانتخابات، رغم عدم تنظيمها لاية نشاط انتخابي في الحملة الانتخابية.وذكر عبد الجبار من جهة اخرى انه من المنتظر وصول المواد الانتخابية عشية اليوم الى مقر الهيئة اين سيتم تامينها في مخزن المقر الى غاية يوم السبت المقبل ليتم توزيعها على مراكز الاقتراع (البالغ عددها 82 مركزا وبها 215 مكتب اقتراع)، واشار الى تنظيم الهيئة الفرعية يوم امس الاحد لدورة تكوينية لفائدة رؤساء واعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع.وواصلت قائمات انتخابية تنظيم انشطتها الدعائية للتعريف ببرامجها الانتخابية، حيث قامت قائمة "ائتلاف الجبهة" بتوزيع المطويات التي تتضمن ابرز النقاط التي يرتكز عليها برنامجها خاصة في مجالي الصحة والفلاحة، وفق رئيس القائمة انيس خليفة الذي بين ل(وات) اهمية العمل على دعم البنية التحتية للمستشفى الجهوي بقبلي وكافة مراكز الصحة الاساسية، مع توفير الاطار الطبي المختص في مختلف هذه المؤسسات قصد الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى.ويتصمن برنامج القائمة ايضا العمل على احداث ادارة خاصة بالواحات صلب وزارة الفلاحة تمكن صغار الفلاحين من النهوض بمستغلاتهم عبر توفير الميكنة والاسمدة والادوية الضرورية، فضلا عن احداث مخبر خاص بدراسة الافات والامراض التي باتت تصيب اشجار وثمار النخيل والتعريف بسبل مقاومتها وعلاجها، علاوة على تسوية وضعية التوسعات الخاصة والوضعية العقارية للاراضي الاشتراكية مع حل اشكالية تملح المياه وتراجع منسوب المائدة المائية بالاضافة الى العناية بالواحات القديمة واحداث منشاة لانتاج العلف الحيواني لمساعدة المربين على العناية بالقطيع.وفي مجال التشغيل فان البرنامج يدعو الى القطع مع اشكال التشغيل الهش في القطاع الخاص والاعتماد على الاقتصاد التضامني الاجتماعي كبديل اقتصادي وطني، مع بعث مؤسسات كبرى بالجهة في مجال الصناعات التحويلية لمنتوجات القطاع الفلاحي قادرة على امتصاص النسب العالية للبطالة، علاوة على تفعيل شركة البيئة والغراسات والبستنة وتجهيز دور الشباب والثقافة والاسراع باتمام المشاريع المعطلة في القطاع الرياضي مع تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتوفير الدعم المالي للمؤسسات الناشطة في مجال رعاية الطفولة والمراة وكبار السن.من ناحيتها، تدافع قائمة حزب " قلب تونس" في برنامجها الانتخابي على عدة نقاط ذات اولوية لاهالي الجهة وفق رئيسها بلقاسم بنخالد الذي افد (وات) بان ابرزها تحسين البنية التحتية للقطاع الصحي وتوفير طب الاختصاص مع تجهيز كافة المؤسسات الصحية بما تتطلبه من معدات، علاوة على حل الاشكاليات التي تمس القطاع الفلاحي على غرار تعدد الامراض والافات بالواحات خلال السنوات الاخيرة مع الاسراع بتسوية وضعية التوسعات الفلاحية الخاصة والاشكال العقاري للاراضي الاشتراكية.كما تطالب القائمة بتفعيل قرار احداث ديوان وطني للتمور بالجهة، مع دعم البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتمكينها من الاطارات التربوية ذات الكفاءة خاصة وان اغلب هذه المؤسسات تعتمد على عدد كبير من الاساتذة والمعلمين النواب مما اثر سلبا على النائج المدرسية.واضاف بنخالد ان ترشح اعضاء القائمة لمجلس نواب الشعب يرمي اساسا الى تحقيق التمثيل الصادق لاهالي قبلي في مراكز القرار والدفاع عن مشاغلهم بعيدا عن الانتماءات الحزبية الضيقة، وبين ان برنامجهم يتضمن ايضا السعي نحو الارتقاء بالقطاع السياحي عبر تنويع المنتوج المقدم للوافدين وحسن استغلال الثراء القافي والطبيعي لهذه الربوع وادماج الواحات في المسلك السياحي.