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الرابطة الاولى - الجولة الرابعة - - برنامج وحكام الدفعة الثانية

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
وات - في مايلي برنامج وحكام مقابلات الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الاربعاء 2 اكتوبر القادم :

الاربعاء 2 اكتوبر 2019 :
في ملعب حمام سوسة (س15 - دون حضور الجمهور) النجم الساحلي - شبيبة القيروان كريم محجوب


في ملعب صفاقس (س18 - دون حضور الجمهور) النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين هيثم القصعي

في ملعب بن قردان (س15) اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي نضال اللطيف

الاحد 29 سبتمبر 2019
في ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي / نجم المتلوي 1-0

في ملعب رادس النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري صفر-1

في ملعب الكرم نادي حمام الانف - هلال الشابة 1-2

  
  
     
  
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