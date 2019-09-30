الرابطة الاولى - الجولة الرابعة - - برنامج وحكام الدفعة الثانية

Lundi 30 Septembre 2019
وات - في مايلي برنامج وحكام مقابلات الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يوم الاربعاء 2 اكتوبر القادم :
الاربعاء 2 اكتوبر 2019 :
في ملعب حمام سوسة (س15 - دون حضور الجمهور) النجم الساحلي - شبيبة القيروان كريم محجوب
في ملعب صفاقس (س18 - دون حضور الجمهور) النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين هيثم القصعي
في ملعب بن قردان (س15) اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي نضال اللطيف
الاحد 29 سبتمبر 2019
في ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي / نجم المتلوي 1-0
في ملعب رادس النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري صفر-1
في ملعب الكرم نادي حمام الانف - هلال الشابة 1-2
الاربعاء 2 اكتوبر 2019 :
في ملعب حمام سوسة (س15 - دون حضور الجمهور) النجم الساحلي - شبيبة القيروان كريم محجوب
في ملعب صفاقس (س18 - دون حضور الجمهور) النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين هيثم القصعي
في ملعب بن قردان (س15) اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي نضال اللطيف
الاحد 29 سبتمبر 2019
في ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي / نجم المتلوي 1-0
في ملعب رادس النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري صفر-1
في ملعب الكرم نادي حمام الانف - هلال الشابة 1-2
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Par:mnasser57 (Austria )
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