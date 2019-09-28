انطلاق ترسيم المترشحين لاجتياز اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا دورة 2020 خلال اكتوبر القادم

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- ينطلق ترسيم المترشحين عن بعد عبر الشبكة التربوية لاجتياز اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا دورة 2020 بداية من يوم الاربعاء 16 اكتوبرالقادم ويختتم يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 حسب قرار وزير التربية الصادر بالرائد الرسمي عدد 76 ليوم 20 سبتمبر الجاري.وتجرى اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 2020 يوم الأربعاء 10 جوان 2020 والأيام الموالية فيما تجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 والأيام الموالية.واجتاز 131 ألفا و907 مترشحا امتحان باكالوريا 2019 حيث تم تسجيل استقرار في عدد المترشحين لامتحان البكالوريا بالنسبة لدورة 2019 مقارنة بدورة 2018 التي بلغ عدد المترشحين لها 132 ألفا و482 مترشحا.وقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية حسب وزارة التربية 96.31 بالمائة (40385) فيما كانت في السنة الفارطة 88.29 بالمائة.