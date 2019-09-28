انطلاق ترسيم المترشحين لاجتياز اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا دورة 2020 خلال اكتوبر القادم

Samedi 28 Septembre 2019
وات - ينطلق ترسيم المترشحين عن بعد عبر الشبكة التربوية لاجتياز اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا دورة 2020 بداية من يوم الاربعاء 16 اكتوبرالقادم ويختتم يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 حسب قرار وزير التربية الصادر بالرائد الرسمي عدد 76 ليوم 20 سبتمبر الجاري.
وتجرى اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 2020 يوم الأربعاء 10 جوان 2020 والأيام الموالية فيما تجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 والأيام الموالية.
واجتاز 131 ألفا و907 مترشحا امتحان باكالوريا 2019 حيث تم تسجيل استقرار في عدد المترشحين لامتحان البكالوريا بالنسبة لدورة 2019 مقارنة بدورة 2018 التي بلغ عدد المترشحين لها 132 ألفا و482 مترشحا.
وقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية حسب وزارة التربية 96.31 بالمائة (40385) فيما كانت في السنة الفارطة 88.29 بالمائة.
وتجرى اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 2020 يوم الأربعاء 10 جوان 2020 والأيام الموالية فيما تجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 والأيام الموالية.
واجتاز 131 ألفا و907 مترشحا امتحان باكالوريا 2019 حيث تم تسجيل استقرار في عدد المترشحين لامتحان البكالوريا بالنسبة لدورة 2019 مقارنة بدورة 2018 التي بلغ عدد المترشحين لها 132 ألفا و482 مترشحا.
وقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية حسب وزارة التربية 96.31 بالمائة (40385) فيما كانت في السنة الفارطة 88.29 بالمائة.
En continu
- Hier 22:23 جامعة صفاقس وأزمة الساعات الإضافية
- Hier 20:20 ''الله يرحم الأم إلي جابتك يا قيس''
- Hier 17:53 الآن يمكن للإعلام أن يفضح حركة النهضة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:36
|18:10
|15:34
|12:17
|06:12
|04:45
|
30°
|32°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|32°-22
|30°-21
|30°-22
|31°-21
|29°-22
Follow @babnet_Tunisie
(200 020) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 002) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 342) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(119 139) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 304) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 512) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 71 398) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 68 367) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 551) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 475) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 317) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 440) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 829) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 815) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 605) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 166) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 143) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 892) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 001) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 274) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: البريكي يدعم رواية اليعقوبي ويفضح اصطفاف الاتحاد وراء الزبيدي