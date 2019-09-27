الترجي التونسي يحجز مقعدًا في مجموعات أبطال إفريقيا

Vendredi 27 Septembre 2019
الأناضول - حجز فريق الترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب)، الجمعة، مقعدًا في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وتغلب الترجي على ضيفه إيليكت سبور بطل تشاد بهدفين لهدف في إياب دور الـ32 للبطولة القارية.
وجاء تأهل الترجي لمرحلة المجموعات بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
بادر بطل تشاد بالتسجيل في الدقيقة 36 عن طريق حسان إبراهيم ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف دون رد.
ومع حلول الدقيقة 62 تمكن الترجي صاحب الأرض والجمهور من إدراك التعادل عبر إبراهيما واتارا.
وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، جاء هدف الفوز للترجي في الدقيقة 84 عبر عبد الرؤوف بن غيث.
وتغلب الترجي على ضيفه إيليكت سبور بطل تشاد بهدفين لهدف في إياب دور الـ32 للبطولة القارية.
وجاء تأهل الترجي لمرحلة المجموعات بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
بادر بطل تشاد بالتسجيل في الدقيقة 36 عن طريق حسان إبراهيم ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف دون رد.
ومع حلول الدقيقة 62 تمكن الترجي صاحب الأرض والجمهور من إدراك التعادل عبر إبراهيما واتارا.
وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، جاء هدف الفوز للترجي في الدقيقة 84 عبر عبد الرؤوف بن غيث.
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Par:BenMoussa ( )
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