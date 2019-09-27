اطلاق المشروع التونسي الكندي ''التعليم من أجل التشغيل: النجاح''

Vendredi 27 Septembre 2019



وات

- تم الجمعة بتونس اطلاق المشروع التونسي- الكندي "التعليم من أجل التشغيل: تونس النجاح"، وذلك بمقتضى اتفاق تم توقيعه اليوم بين شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بتونس وشبكة مدارس ومعاهد كندا.ويرمي المشروع الذي يمتد تنفيذه على 4 سنوات (2019-2023) بتمويلات من الحكومة الكندية بقيمة 12 مليون دينار الى المساهمة في الرفع من مستوى التمكين الاقتصادي للشباب التونسي وخاصة منهم النساء في المناطق الريفية.وأفادت الرئيسة المديرة العامة لشبكة مدارس ومعاهد كندا، دنيس اميوت، في تصريح لـ(وات)، ان المشروع يهدف الى تمكين طلبة المعاهد التكنولوجية من تكوين يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل في تونس وفي كندا.وأكدت أن حوالي 90 بالمائة من أساتذة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية سيتحصلون على تكوين بيداغوجي يعتمد مقاربة الكفاءات والتي ستخول لهم تكوين الطلبة في الاهتصاصات المستهدفة في اطار المشروع على غرار السياحة الايكولوجية والطاقات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية.وفي ذات السياق، ذكرت انه تم تكوين لجنة تسيير من اجل تحقيق حوكمة جيدة وناجعة للمشروع خلال السنوات الـ4 القادمة.وتتكون اللجنة من ممثلي الادارة العامة لمعاهد الدراسات التكنولوجية والادارة العامة للتجديد الجامعي ووزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة الوطنية للنساء صاحبات الاعمال ووزارة التنمية والاستثمار والوكالة الوطنية للتعاون الدولي، فضلا عن ممثلي منظمات الشؤون الدولية الكندية ومدارس ومعاهد التعليم العالي الكندية.من جهته، بيّن رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ماهر قصاب، ان المشروع من شانه ان يساهم في تحسين جودة التكوين المقدم للفنيين التونسيين المتخرجين من المعاهد التكنولوجية وضمان توازن جهوي في مجال التكوين الجامعي في تونس.وذكّر بالتزام الوزارة بانخراطها في جميع المبادرات التي تساهم في ادماج الطالب التونسي في الدائرة الاجتماعية والاقتصادية من اجل تعزيز التشغيل.