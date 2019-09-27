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حركة نداء تونس تستنكر ''استثناءها من طرف مؤسسة التلفزة التونسية في مناظرات الإنتخابات التشريعية''

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
وات - عبّرت حركة نداء تونس عن استنكارها "استثناء التلفزة الوطنية الأولى، الحركة، من حضور المناظرات التلفزية المزمع تنظيمها بمناسبة الإستحقاق التشريعي"، ملاحظة أن حزب النداء تمكّن من تكوين 33 قائمة تخوض غمار الإنتخابات التشريعية".

وفي بيان صادر عنها اليوم الجمعة، دعت الحركة، المسؤولين عن مؤسستي التلفزة والإذاعة الوطنيتين والإذاعات الجهوية إلى "النأي بالمرفق العام عن الإنخراط في التجاذبات السياسية وإلى التزام مبدأ الحياد أولا والإنصاف ثانيا ومعاملة كل الأطراف السياسية المترشحة على قدر المساواة واحترام تمثيلية الأحزاب من خلال حجمها السياسي وحجما في الترشح بالدوائر الإنتخابية"، وفق ما جاء في نص البيان.


كما دعا الحزب، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى "التدخل كطرف فاعل، لضمان المساواة والإنصاف وكذلك الهيئة الوقتية للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) وإلى التدخل كذلك لضبط الأمور المنفلتة بالمرفق الاعلامي العمومي وتطبيق القانون"، حسب البيان ذاته.
وكانت جرت مساء أمس الخميس، بمقر مؤسسة التلفزة التونسيّة، عملية القرعة الخاصة باختيار القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية والتي ستشارك في المناظرات الثلاث المبرمجة أيام 30 سبتمبر و1 و2 أكتوبر 2019، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.

وقد أفرزت عملية القرعة مشاركة تسعة من ممثلي القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية خلال كلّ حصّة، للتناظر حول ثلاثة محاور تتعلّق بالمسائل الإجتماعية، التربوية والصحية والمسائل التنموية، الإقتصادية والمالية والتنمية الجهوية وهم كالآتي:

المناظرة الأولى:
ترتيب الوقوف أمام الكاميرا

تيار المحبة
حركة تحيا تونس
الحزب الاشتراكي الدستوري
الحزب الدستوري الحر
حزب الأمل
حزب تونس للجميع
إئتلاف مواطنون ونشارك
حزب أمل تونس
حزب الخضر للتقدم


المناظرة الثانية:

حزب العدالة والتنمية
حركة شباب تونس الأحرار
إئتلاف أمل وعمل المستقلة
حزب هلموا لتونس
التحالف من اجل تونس
إئتلاف عيش تونسي
حركة الشعب
بني وطني
الحزب الاشتراكي


المناظرة الثالثة:

حركة مشروع تونس
إئتلاف الشباب يتحدى
التيار الديمقراطي
الرسالة / توزر
حزب القطب
إئتلاف كلنا للوطن
الاتحاد الشعبي الجمهوري
حركة شباب نحن لها
حزب حركة النهضة

  
  
     
  
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