المندوب الجهوي للسياحة بمدنين: وضعية حرفاء ''طوماس كوك'' بالجهة تستدعي البيقضة والمتابعة

Mardi 24 Septembre 2019



وات

- قال المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي في تصريح لمكتب (وات) أن وضعيّة السوّاح التابعين لفروع متعهّد الرحلات البريطاني "طوماس كوك" بكل من فرنسا وبلجيكا والمانيا تستدعي اليقظة والمتابعة على مستوى اقامتهم الحالية بالنزل ونقلهم عند عودتهم، موضّحا انه لم يتم إلى اليوم تأمين أيّة رحلة لعودة هؤلاء السواح حسب قوله .وأضاف المحواشي ان عدد السواح التابعين لفروع الشركة الأم "طوماس كوك" التي أعلنت افلاسها يبلغ 1800 سائح وذلك من جملة 36 ألف سائح اختاروا الوجهة السياحية جربة وجرجيس أي ما يمثل نسبة 5 بالمائة، وهو ما لن يكون له تأثير أو انعكاس كبير على القطاع السياحي في الجهة وفق تقديره، مضيفا غير انه سيتم التعامل مع مديونية فروع "طوماس كوك" لدى النزل بالجهة حالة بحالة مع مراعاة في التعاطي مع المسألة المالية لاستخلاص ديون النزل جانب آخر وهو الجانب الإنساني للمحافظة على صورة تونس واحترام الحرفاء الذين سيعودون الى هذه الوجهة عبر متعهدي رحلات آخرين، حسب رأيه.