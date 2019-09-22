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تشريعية 2019/ رئيس قائمة ''أمل وعمل'' المستقلة المترشحة عن دائرة تونس 1 يتعهد بإعداد خطة وطنية لمقاومة ظاهرة الجريمة

Dimanche 22 Septembre 2019

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - يقوم برنامج قائمة " أمل وعمل" المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة تونس1، أساسا على إعداد خطة وطنية بالتنسيق مع الإطارات الأمنية بالبلاد لمقاومة ظاهرة الجريمة التي تفشت بشكل ملفت للنظر خلال الفترات السابقة، وفق ما أفاد به رئيسها غسان الرويسي خلال جولة ميدانية قام بها أعضاء وأنصار هذه القائمة بمحطات المترو الخفيف بتونس العاصمة لتوزيع مطويات.

وأشار الرويسي إلى أن برنامج القائمة يتضمن عدة نقاط تنبع من تشخيص واقعي وموضوعي للوضع المتدهور الذي تعيشه الجهة على مستوى عديد المجالات خاصة منها الصحية والبيئية ويرتكز خاصة على مقاومة ظاهرة التلوث وإيجاد حلول استعجاليه للمشاكل الصحية على غرار توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات بالجهة فضلا عن مواصلة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي والتنفيذي للنائب ورفع درجة مساءلة الحكومة والتزام النائب بالتفرغ لجهته في أسبوع الجهات لمقابلة المواطنين والاستماع إلى مشاغلهم .


كما بين رئيس قائمة "أمل وعمل" أنه سيقع الإشراف على تنظيم دورات تكوينية إضافية للعاطلين عن العمل تزيد من فرص إدماجهم في سوق الشغل ومساعدة أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغرى والمتوسطة في المشاركة في المعارض وتحسين البنية التحتية للمدارس وتعزيز التبادلات الدولية وتنقل الطلاب ودفع البحث العلمي.
كما يتضمن برنامج القائمة الانتخابي العمل على القضاء على الفساد تدريجيا وبصفة جدية إستنادا إلى صلاحية "الصفة والمصلحة" التي يتمتع بها النائب والتي تمكنه من تتبع كل من تتعلق به شبهة فساد قضائيا وذلك في حال ثبوت تجاوزات طالت إحدى مؤسسات الدولة .

  
  
     
  
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