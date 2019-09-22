تشريعية 2019/ رئيس قائمة ''أمل وعمل'' المستقلة المترشحة عن دائرة تونس 1 يتعهد بإعداد خطة وطنية لمقاومة ظاهرة الجريمة

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - يقوم برنامج قائمة " أمل وعمل" المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة تونس1، أساسا على إعداد خطة وطنية بالتنسيق مع الإطارات الأمنية بالبلاد لمقاومة ظاهرة الجريمة التي تفشت بشكل ملفت للنظر خلال الفترات السابقة، وفق ما أفاد به رئيسها غسان الرويسي خلال جولة ميدانية قام بها أعضاء وأنصار هذه القائمة بمحطات المترو الخفيف بتونس العاصمة لتوزيع مطويات.
وأشار الرويسي إلى أن برنامج القائمة يتضمن عدة نقاط تنبع من تشخيص واقعي وموضوعي للوضع المتدهور الذي تعيشه الجهة على مستوى عديد المجالات خاصة منها الصحية والبيئية ويرتكز خاصة على مقاومة ظاهرة التلوث وإيجاد حلول استعجاليه للمشاكل الصحية على غرار توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات بالجهة فضلا عن مواصلة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي والتنفيذي للنائب ورفع درجة مساءلة الحكومة والتزام النائب بالتفرغ لجهته في أسبوع الجهات لمقابلة المواطنين والاستماع إلى مشاغلهم .
كما بين رئيس قائمة "أمل وعمل" أنه سيقع الإشراف على تنظيم دورات تكوينية إضافية للعاطلين عن العمل تزيد من فرص إدماجهم في سوق الشغل ومساعدة أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغرى والمتوسطة في المشاركة في المعارض وتحسين البنية التحتية للمدارس وتعزيز التبادلات الدولية وتنقل الطلاب ودفع البحث العلمي.
كما يتضمن برنامج القائمة الانتخابي العمل على القضاء على الفساد تدريجيا وبصفة جدية إستنادا إلى صلاحية "الصفة والمصلحة" التي يتمتع بها النائب والتي تمكنه من تتبع كل من تتعلق به شبهة فساد قضائيا وذلك في حال ثبوت تجاوزات طالت إحدى مؤسسات الدولة .
وأشار الرويسي إلى أن برنامج القائمة يتضمن عدة نقاط تنبع من تشخيص واقعي وموضوعي للوضع المتدهور الذي تعيشه الجهة على مستوى عديد المجالات خاصة منها الصحية والبيئية ويرتكز خاصة على مقاومة ظاهرة التلوث وإيجاد حلول استعجاليه للمشاكل الصحية على غرار توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات بالجهة فضلا عن مواصلة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي والتنفيذي للنائب ورفع درجة مساءلة الحكومة والتزام النائب بالتفرغ لجهته في أسبوع الجهات لمقابلة المواطنين والاستماع إلى مشاغلهم .
كما بين رئيس قائمة "أمل وعمل" أنه سيقع الإشراف على تنظيم دورات تكوينية إضافية للعاطلين عن العمل تزيد من فرص إدماجهم في سوق الشغل ومساعدة أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغرى والمتوسطة في المشاركة في المعارض وتحسين البنية التحتية للمدارس وتعزيز التبادلات الدولية وتنقل الطلاب ودفع البحث العلمي.
كما يتضمن برنامج القائمة الانتخابي العمل على القضاء على الفساد تدريجيا وبصفة جدية إستنادا إلى صلاحية "الصفة والمصلحة" التي يتمتع بها النائب والتي تمكنه من تتبع كل من تتعلق به شبهة فساد قضائيا وذلك في حال ثبوت تجاوزات طالت إحدى مؤسسات الدولة .
En continu
- 15:24 قيس سعيد كما ولدته أمه..
- 00:05 وما بدلوا تبديلا....
- Hier 23:01 السعودية: الشرطة تقبض على الأب معذب الرضيعة
- Hier 22:58 هل يكون رضا لينين ''الكسندر دوغين'' تونس ؟
- Hier 22:50 قصة التوافق..
- Hier 19:58 النظام الايراني يستجدي حربا عسكرية
- Hier 12:54 من شعب تونس و مني أهدي.. لشعب مصر تحية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:45
|18:19
|15:40
|12:19
|06:07
|04:40
|
31°
|28°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|28°-22
|29°-23
|28°-22
|31°-21
|27°-21
Follow @babnet_Tunisie
(198 503) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 431) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 994) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(117 777) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 021) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(109 584) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 905) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 65 171) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 090) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 519) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 277) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 64 105) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 945) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 57 158) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 517) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 501) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 043) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 51 859) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 673) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 487) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
Par:Azzah (France )
Sur: رياض الصيداوي : أخطر جملة قالها قيس سعيّد ''التطبيع مع اسرائيل جريمة وخيانة عظمي''، الله يسترو