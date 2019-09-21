تشريعية 2019/ قائمة ''تونس أخرى'' بمنوبة تفتتح حملتها الانتخابية وتتعهد بتسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية والمناطق السكنية

Samedi 21 Septembre 2019
وات - اختارت القائمة الإئتلافية "تونس أخرى" اليوم الثامن (السبت 21 سبتمبر) من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، لإطلاق انشطتها الدعائية ولقاءاتها المباشرة بالمواطنين وتقديم تعهداتها الحزبية.
بداية الأنشطة كان بتركيز خيمة حزبية بمدخل شباو وتوزيع المطويات والبيان الانتخابي الذي تضمن عددا من النقاط التي تعلقت بقطاعات النقل والصحة والرياضة والفلاحة.
جملة هذه النقاط اعتبرها رئيس القائمة، عبد الرحمان الكسراوي، (أستاذ ونقابي)، في تصريحه مساء اليوم لمكتب "وات" بمنوبة، "من الأولويات التي ركزت عليها القائمة، من منطلق مشاكل الجهة وهموم الناس ومشاغلهم، إذ تعهدت بإعداد مشروع قانون لتسوية الوضعية العقارية للأراضي الدولية الفلاحية والأحياء السكنية بمختلف المعتمديات".
كما تضمن برنامج القائمة، التي رفعت شعار"تونس أخرى ممكنة" ورمز "الفانوس المضيء"، إعداد برنامج متكامل للنهوض بالأحياء المهمشة وتجهيزها بالمرافق والخدمات الضرورية، مع تبني مطلب إنجاز مركز استشفائي جامعي متعدد الاختصاصات، وإعادة تشغيل قطار الضواحي، وإعطاء الأولوية القصوى لصيانة وترميم وتجهيز المؤسسات التربوية والجامعية والمركبات الرياضية والثقافية.
الجانب الاجتماعي كان له حضور في برنامج القائمة، التي تضم مجموعة من أبناء الجهة الممثلين لمختلف المعتمديات، إذ تعهدت، حسب تصريح الكسراوي، بحل مشكل بطاقات العلاج المجاني للعائلات المعوزة.
ومن تعهدات هذه القائمة العمل من أجل حل مشكلة مياه الري بوادي مجردة، والمناطق المهددة بالفيضانات، وتحفيز المستثمرين للانتصاب بالمناطق الصناعية، وسن امتيازات إضافية لدعمهم.
وأشار عبد الرحمان الكسرواي إلى أن القائمة وفضلا عن البرنامج الجهوي، تؤمن بعديد المبادئ الأساسية، وتتعهد بالمساهمة في تفكيك منظومة الفساد وتحييد اللوبيات المستفيدة منه، وإعلاء منظومة القيم في المجتمع والدولة، مع فرض الشفافية في استغلال الثروات الباطنية ومراجعة العقود مع الشركات الاجنبية.
كما تدعو القائمة إلى ما أسمته ب"إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية"، والتفاعل مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل خلق مناخ يشجع على الاستثمار ويساعد على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وامتصاص مشكل البطالة.
بداية الأنشطة كان بتركيز خيمة حزبية بمدخل شباو وتوزيع المطويات والبيان الانتخابي الذي تضمن عددا من النقاط التي تعلقت بقطاعات النقل والصحة والرياضة والفلاحة.
جملة هذه النقاط اعتبرها رئيس القائمة، عبد الرحمان الكسراوي، (أستاذ ونقابي)، في تصريحه مساء اليوم لمكتب "وات" بمنوبة، "من الأولويات التي ركزت عليها القائمة، من منطلق مشاكل الجهة وهموم الناس ومشاغلهم، إذ تعهدت بإعداد مشروع قانون لتسوية الوضعية العقارية للأراضي الدولية الفلاحية والأحياء السكنية بمختلف المعتمديات".
كما تضمن برنامج القائمة، التي رفعت شعار"تونس أخرى ممكنة" ورمز "الفانوس المضيء"، إعداد برنامج متكامل للنهوض بالأحياء المهمشة وتجهيزها بالمرافق والخدمات الضرورية، مع تبني مطلب إنجاز مركز استشفائي جامعي متعدد الاختصاصات، وإعادة تشغيل قطار الضواحي، وإعطاء الأولوية القصوى لصيانة وترميم وتجهيز المؤسسات التربوية والجامعية والمركبات الرياضية والثقافية.
الجانب الاجتماعي كان له حضور في برنامج القائمة، التي تضم مجموعة من أبناء الجهة الممثلين لمختلف المعتمديات، إذ تعهدت، حسب تصريح الكسراوي، بحل مشكل بطاقات العلاج المجاني للعائلات المعوزة.
ومن تعهدات هذه القائمة العمل من أجل حل مشكلة مياه الري بوادي مجردة، والمناطق المهددة بالفيضانات، وتحفيز المستثمرين للانتصاب بالمناطق الصناعية، وسن امتيازات إضافية لدعمهم.
وأشار عبد الرحمان الكسرواي إلى أن القائمة وفضلا عن البرنامج الجهوي، تؤمن بعديد المبادئ الأساسية، وتتعهد بالمساهمة في تفكيك منظومة الفساد وتحييد اللوبيات المستفيدة منه، وإعلاء منظومة القيم في المجتمع والدولة، مع فرض الشفافية في استغلال الثروات الباطنية ومراجعة العقود مع الشركات الاجنبية.
كما تدعو القائمة إلى ما أسمته ب"إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية"، والتفاعل مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل خلق مناخ يشجع على الاستثمار ويساعد على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وامتصاص مشكل البطالة.
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Par:tresor (Tunisia )
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