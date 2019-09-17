اتحاد لطلبة تونس يطالب وزارة التعليم العالي باتخاذ الاجراءات تحسبا لتواصل حجب الامتحانات

Mardi 17 Septembre 2019



وات

- طالب الاتحاد العام لطلبة تونس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الاجراءات اللازمة منذ بداية السنة، للتصدي لعملية حجب الامتحانات، التي يعمد اليها بعض الاساتذة الجامعيين كحراك احتجاجي على مطالب مهنية.ودعا الاتحاد في بيان اصدره مؤخرا، الوزارة الى تحمل مسؤولياتها في حال تواصل الازمة مع نقابة "اجابة"، والتي القت بظلالها على الطلبة مشددين على ضرورة إعادة اجراء دورة التدارك للاجزاء الجامعية التي لم تجر فيها الدورة الخاصة بالسنة الجامعية 2018-2019، على غرار المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين.كما الوزارة بفتح التسجيل الرابع استثنائيا خلال العودة الجامعية 2019-2020 وتمتيع الطلبة من فرصة أخرى في النجاح وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي مر بها الطلبة.وعبّر الاتحاد عن رفضه لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي احداث الجامعة الفرنسية التونسية لافريقيا والمتوسط في منطقة بئر الباي في ولاية بن عروس بطاقة تتراوح بين 200 و250 طالبا من افريقيا وبلدان البحر الابيض المتوسط.كما طالب بتعميم المنحة الجامعية وتشريك الاتحاد العام لطلبة تونس والجامعة العامة للتعليم العالي في منظومة اصلاح جديدة تقوم على اساس تدعيم الجامعة العمومية والارتقاء بها من اجل تحقيق المصلحة الوطنية.