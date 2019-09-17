جندوبة: نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها تفرز عن تحصل نبيل القروي على أغلب الأصوات

Mardi 17 Septembre 2019



وات

- أفرزت نتائج انتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي أجريت يوم الأحد 15 سبتمبر الجاري، بدائرة جندوبة حصول مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي على 27427 صوتا وذلك من مجموع 91229 ناخبا أدلوا بأصواتهم يوم الاقتراع، يليه المترشح المستقل قيس سعيد بـ20937 صوتا، ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو بـ10395 صوتا، فمرشح حركة تحيا تونس يوسف الشاهد، بـ7064 صوتا.هذا وبلغت نسبة المشاركة بدائرة جندوبة 04ر35 بالمائة، علما وأن عدد الناخبين 91229 من مجموع 273173 مسجلا، مع تسجيل 1000 ورقة بيضاء و4000 ورقة ملغاة، وذلك وفق ما صرح به لـ(وات)، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة، إلياس سلامي.