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قفصة: الصافي سعيد يتصدّر النتائج الاوّلية للانتخابات الرئاسية السابقة بدائرة قفصة بعد إنتهاء عمليّة الفرز

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
وات - أنهت، مساء يوم أمس الاثنين، الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقفصة عملية عدّ وفرز أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي إنطلقت منذ مساء الاحد 15 سبتمبر الجاري، بمركز الفرز والتجميع بالقاعة الرياضية المغطّاة.


وأعلن المنسّق الجهوي للهيئة، فوزي فضيلي، عن أنّ عملية فرز الاصوات والتدقيق فيها قد أسفرت عن حصول المترشحين الآتي ذكرهم على المراتب الأربع الاولى:

- الصافي سعيد : 57 ألفا و238 صوتا - عبد الفتاح مورو : 11 ألفا و421 صوتا - نبيل القروي : 11 ألفا و73 صوتا - قيس سعيد 7 آلاف و181 صوتا.


هذا وبلغ عدد الأصوات المصرّح بها في هذه الانتخابات 108 آلاف و39 مقترعا وذلك من مجموع 221 ألفا و101 ناخب وناخبة مرسّمين بالسجلات الانتخابية، أي بنسبة مشاركة تساوي 49 فاصل 7 بالمائة.

وواكب عملية عدّ وفرز أصوات المقترعين بمركز الفرز والتجميع بالقاعة الرياضية المغطاة ملاحظون دوليون عن مركز "كارتر" وعن بعثة الاتحاد الاوروبي لملاحظة الانتخابات وملاحظون محلّيون عن الاتحاد العام التونسي للشغل و"عتيد" و"أنا يقظ".

  
  
     
  
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