هيئة الانتخابات تنطلق على الساعة السابعة في نشر النتائج الأولية للانتخابات بالنسبة للدوائر في الخارج

Dimanche 15 Septembre 2019



وات

- أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون بأن الهيئة ستعلن خلال ندوة صحفية ستعقدها على الساعة السابعة من مساء اليوم الاحد، عن النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في الدوائر الانتخابية بالخارج.وأضاف في ندوة صحفية انعقدت مساء اليوم الاحد بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن الهيئة تلقت الى حدود الساعة السادسة 25 محضرا من مكاتبها في الخارج، مشيرا الى أن نسبة المشاركة في الخارج بلغت 16.4 بالمائة.