قيس سعيد يتعهد في صفاقس بتوفير آليات قانونية ودستورية تضمن للمواطن تحقيق إرادته وصنع قراره

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - تعهد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قيس سعيد،، بتوفير آليات قانونية ودستورية تضمن للمواطن تحقيق إرادته وصنع قراره.
وأبرز خلال اجتماع شعبي انتظم مساء الجمعة بساحة باب الديوان وسط مدينة صفاقس في اطار اختتام حملته الإنتخابية، أن "البناء يجب أان ينطلق من المحلي نحو المركزي، مرورا بالجهوي، وهو يتطلب تعديل الدستور"، وفق تقديره.
وتابع قيس سعيد مؤكدا "إن حرية المواطن، هي التي تصنع حرية الأوطان، لذلك اخترنا (الشعب يريد) شعارا لحملتنا الانتخابية".
ودعا الناخبين والناخبات إلى "ضرورة التعبير بكل حرية عن إراداتهم الصادقة الأمينة في الصندوق يوم الاقتراع، واختيار الأفضل من بين المترشحين".
وأبرز خلال اجتماع شعبي انتظم مساء الجمعة بساحة باب الديوان وسط مدينة صفاقس في اطار اختتام حملته الإنتخابية، أن "البناء يجب أان ينطلق من المحلي نحو المركزي، مرورا بالجهوي، وهو يتطلب تعديل الدستور"، وفق تقديره.
وتابع قيس سعيد مؤكدا "إن حرية المواطن، هي التي تصنع حرية الأوطان، لذلك اخترنا (الشعب يريد) شعارا لحملتنا الانتخابية".
ودعا الناخبين والناخبات إلى "ضرورة التعبير بكل حرية عن إراداتهم الصادقة الأمينة في الصندوق يوم الاقتراع، واختيار الأفضل من بين المترشحين".
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Par:zoulel (Tunisia )
Sur:أليس فيكم رجل .. رشيد