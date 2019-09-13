الصافي سعيد يؤكد بقبلي أنه سيعمل على إخراج أهداف الثورة من المقابر التي حاول البعض وأدها فيها

Vendredi 13 Septembre 2019



وات

- قال المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أحمد الصافي سعيد، خلال اجتماع شعبي عقده اليوم الجمعة بساحة الشهداء وسط مدينة قبلي، في إطار حملته الانتخابية، "إنه سيعمل على إخراج أهداف الثورة من المقابر التي حاول البعض وأدها فيها"، وسيعمل على تحقيق طموحات الشعب وحل إشكالية الاراضي على ملك الدولة وتوزيعها على الفلاحين الشبان، مع توفير المياه والطاقة الكهربائية وبناء السدود للنهوض بالقطاع الفلاحي.وأضاف سعيد، أنه سيضع حدا لتفشي الجريمة الذي تعيشه البلاد، مع حسن استغلال الثروات الطبيعية للمساهمة في النهوض بالوضع الاقتصادي لتونس التي قال "إنها بلد غني من شماله الى جنوبه لولا فشل وفساد القائمين على الدولة منذ اكثر من 60 عاما"، مؤكدا أن الشعب قد مل الانتظارات والوعود الوهمية، وبات يريد تونس جديدة ومزدهرة في جميع المجالات.كما صرح بأنه على المترشح للانتخابات الرئاسية "أن يكون في مستوى اللحظة التاريخية التي سيمنحه إياها الشعب من أجل تغيير البلاد وانقاذها من الفشل"، عبر إحداث تغيير شامل تكرسه الانجازات وتدعمه العلاقات الديبلوماسية التي تنبني على المعاملة بالمثل.