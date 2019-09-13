سيف الدين مخلوف يعرّف مناصريه ببرنامجه الإنتخابي في تطاوين ومدنين

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - التقى سيف الدين مخلوف صباح مرشّح ائتلاف الكرامة للإنتخابات الرئاسية السابقة لأونها، اليوم الجمعة، بساحة الشعب بتطاوين، عددا من شباب اعتصام الكامور في اجتماع نظّمه ائتلاف الكرامة واستعرض خلاله المترشّح برنامجه الإنتخابي، قائلا "إن الواجب يدعونا إلى تحرير ما تبقى من الأراضي والثروات التونسية من الإستعمار ومحاسبة كل المتعاونين معهم".
وذكّر بالدور التاريخي الذي رسمه اعتصام الكامور في مسيرة الجهة والبلاد، دفاعا عن حقوق أهالي هذه المنطقة واستنصارا لجهتهم واستنكر فرض رخصة للدخول إلى الصحراء التونسية ونادى بمعاملة الدول الأوروبية بالمثل بخصوص التأشيرة.
وفي إطار حملته الإنتخابية في مدنين التي انطلقت زيارته إليها أمس الخميس، أشار سيف الدين مخلوف إلى "تجاوب المواطنين معه والإلتفاف حول برامجه وتصوراته" وقد التقى مساء أمس بمناصريه في جربة حومة السوق ثم بن قردان، مؤكدا تمسكه بمواصلة السباق الإنتخابي الرئاسي ونافيا أن يكون قد اتصل به رئيس حركة النهضة.
وأضاف في لقاء له البارحة بعدد من مناصريه من الشباب بالخصوص بجزيرة جربة في سياق حملته الإنتخابية أن التونسيون ملّوا الكذب ومنظومة التوافق.
واعتبر المترشّح أن "الحديث عن التمييز الإيجابي والتنمية الجهوية وغيرها، ليس سوى كلاما فارغا، وأن الأهم هو الحديث عن دولة تستثمر في اقتصاد الذكاء وتستثمر في كفاءاتها وفي التعليم الحقيقي وليس في مدارس متخلّفة ومتسخة"، مشيرا إلى أن التونسي في حاجة اليوم إلى أن تحفظ كرامته.
يُذكر أن البرنامج الإنتخابي لمخلوف يتضمن عدّة محاور ووعود منها "مطالبة فرنسا باعتذار رسمي والتعويض عن سنوات الإستعمار والنهب وإلغاء نظام التاشيرة، مقابل بقاء اتفاق الشراكة ومراجعة كل العقود الإستعمارية".
وذكّر بالدور التاريخي الذي رسمه اعتصام الكامور في مسيرة الجهة والبلاد، دفاعا عن حقوق أهالي هذه المنطقة واستنصارا لجهتهم واستنكر فرض رخصة للدخول إلى الصحراء التونسية ونادى بمعاملة الدول الأوروبية بالمثل بخصوص التأشيرة.
وفي إطار حملته الإنتخابية في مدنين التي انطلقت زيارته إليها أمس الخميس، أشار سيف الدين مخلوف إلى "تجاوب المواطنين معه والإلتفاف حول برامجه وتصوراته" وقد التقى مساء أمس بمناصريه في جربة حومة السوق ثم بن قردان، مؤكدا تمسكه بمواصلة السباق الإنتخابي الرئاسي ونافيا أن يكون قد اتصل به رئيس حركة النهضة.
وأضاف في لقاء له البارحة بعدد من مناصريه من الشباب بالخصوص بجزيرة جربة في سياق حملته الإنتخابية أن التونسيون ملّوا الكذب ومنظومة التوافق.
واعتبر المترشّح أن "الحديث عن التمييز الإيجابي والتنمية الجهوية وغيرها، ليس سوى كلاما فارغا، وأن الأهم هو الحديث عن دولة تستثمر في اقتصاد الذكاء وتستثمر في كفاءاتها وفي التعليم الحقيقي وليس في مدارس متخلّفة ومتسخة"، مشيرا إلى أن التونسي في حاجة اليوم إلى أن تحفظ كرامته.
يُذكر أن البرنامج الإنتخابي لمخلوف يتضمن عدّة محاور ووعود منها "مطالبة فرنسا باعتذار رسمي والتعويض عن سنوات الإستعمار والنهب وإلغاء نظام التاشيرة، مقابل بقاء اتفاق الشراكة ومراجعة كل العقود الإستعمارية".
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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