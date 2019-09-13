Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Issabe7  

سيف الدين مخلوف يعرّف مناصريه ببرنامجه الإنتخابي في تطاوين ومدنين

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - التقى سيف الدين مخلوف صباح مرشّح ائتلاف الكرامة للإنتخابات الرئاسية السابقة لأونها، اليوم الجمعة، بساحة الشعب بتطاوين، عددا من شباب اعتصام الكامور في اجتماع نظّمه ائتلاف الكرامة واستعرض خلاله المترشّح برنامجه الإنتخابي، قائلا "إن الواجب يدعونا إلى تحرير ما تبقى من الأراضي والثروات التونسية من الإستعمار ومحاسبة كل المتعاونين معهم".

وذكّر بالدور التاريخي الذي رسمه اعتصام الكامور في مسيرة الجهة والبلاد، دفاعا عن حقوق أهالي هذه المنطقة واستنصارا لجهتهم واستنكر فرض رخصة للدخول إلى الصحراء التونسية ونادى بمعاملة الدول الأوروبية بالمثل بخصوص التأشيرة.


وفي إطار حملته الإنتخابية في مدنين التي انطلقت زيارته إليها أمس الخميس، أشار سيف الدين مخلوف إلى "تجاوب المواطنين معه والإلتفاف حول برامجه وتصوراته" وقد التقى مساء أمس بمناصريه في جربة حومة السوق ثم بن قردان، مؤكدا تمسكه بمواصلة السباق الإنتخابي الرئاسي ونافيا أن يكون قد اتصل به رئيس حركة النهضة.
وأضاف في لقاء له البارحة بعدد من مناصريه من الشباب بالخصوص بجزيرة جربة في سياق حملته الإنتخابية أن التونسيون ملّوا الكذب ومنظومة التوافق.
واعتبر المترشّح أن "الحديث عن التمييز الإيجابي والتنمية الجهوية وغيرها، ليس سوى كلاما فارغا، وأن الأهم هو الحديث عن دولة تستثمر في اقتصاد الذكاء وتستثمر في كفاءاتها وفي التعليم الحقيقي وليس في مدارس متخلّفة ومتسخة"، مشيرا إلى أن التونسي في حاجة اليوم إلى أن تحفظ كرامته.
يُذكر أن البرنامج الإنتخابي لمخلوف يتضمن عدّة محاور ووعود منها "مطالبة فرنسا باعتذار رسمي والتعويض عن سنوات الإستعمار والنهب وإلغاء نظام التاشيرة، مقابل بقاء اتفاق الشراكة ومراجعة كل العقود الإستعمارية".

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 189071

Karimyousef  (France)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 18h 43m |           
Ce monsieur et jbeli seront les responsables de l'absence d'un représentant de la révolution au second tour.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 18h 24m |           
يحكى... أن أسداً وجد قطيعاً مكوناً من ثلاثة ثيران؛ أسود وأحمر وأبيض، فأراد الهجوم عليهم فصدوه معاً وطردوه من منطقتهم.

ذهب الأسد وفكر بطريقة ليصطاد هذه الثيران، خصوصاً أنها معاً كانت الأقوى، فقرر الذهاب إلى الثورين الأحمر والأسود وقال لهما: «لا خلاف لدي معكما، وإنما أنتم أصدقائي، وأنا أريد فقط أن آكل الثور الأبيض، كي لا أموت جوعاً، أنتم تعرفون أنني أستطيع هزيمتكم لكنني لا أريدكما أنتما بل هو فقط».

فكر الثوران الأسود والأحمر كثيراً؛ ودخل الشك في نفوسهما وحب الراحة وعدم القتال فقالا: «الأسد على حق، سنسمح له بأكل الثور الأبيض». فافترس الأسد الثور الأبيض وقضى ليالي شبعان فرحاً بصيده.

ومرت الأيام، وعاد الأسد لجوعه، فعاد إليهما وحاول الهجوم فصداه معاً ومنعاه من اصطياد أحدهما. ولكنه استخدام الحيلة القديمة، فنادى الثور الأسود وقال له: «لماذا هاجمتني وأنا لم أقصد سوى الثور الأحمر؟»

قال له الأسود: «أنت قلت هذا عند أكل الثور الأبيض».

فرد الأسد: «ويحك أنت تعرف قوتي وأنني قادر على هزيمتكما معاً، لكنني لم أشأ أن أخبره بأنني لا أحبه كي لا يعارض اتفاقنا السابق».

فكر الثور الأسود قليلاً ووافق بسبب خوفه وحبه الراحة.

في اليوم التالي اصطاد الأسد الثور الأحمر وعاش ليالي جميلة جديدة وهو شبعان. مرت الأيام وعاد وجاع.

فهاجم مباشرة الثور الأسود، وعندما اقترب من قتله صرخ الثور الأسود: «أُكلت يوم أكل الثور الأبيض».

احتار الأسد فرفع يده عنه وقال له: «لماذا لم تقل الثور الأحمر، فعندما أكلته أصبحت وحيداً وليس عندما أكلت الثور الأبيض!».

فقال له الثور الأسود: «لأنني منذ ذلك الحين تنازلت عن المبدأ الذي يحمينا معاً، ومن يتنازل مرة يتنازل كل مرة، فعندما أعطيت الموافقة على أكل الثور الأبيض أعطيتك الموافقة على أكلي».

هذه هي أهمية الاتحاد وتجميع الصف والكلمة والمصير المشترك.

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا

وإذا افترقن تكسّرت آحادا...



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