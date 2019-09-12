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محمد عبو بباجة: من يعد باشياء ليست من صلاحياته يعتبر متحيلا والمهم الا يصعد للحكم فاسد

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - اعتبر محمد عبو مرشح التيار الديمقراطي للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها سبتمبر 2019 فى تصريح لصحفية"وات" بباجة مساء اليوم الخميس، اثر تجمع شعبي بساحة بلدية باجة فى اطار حملته الانتخابية ان من يعد المواطنيين باشياء ليست من صلاحيات رئيس الجمهورية يعتبر "متحيلا ومغالطا للشعب وهو يسطو على صلاحيات رئيس الحكومة"، مضيفا قوله "المهم ألاّ يصعد للحكم رئيس فاسد".
وقال انه سيعمل فى صورة انتخابه على انهاء حالة التسيب بالادارة حسب تعبيره، وعلى تخليص تونس من كبار الفاسدين ومحاربة الفساد بداية من اعلي هرم السلطة.

وأكد انه سيكون رئيسا مستقلا على كل اللوبيات داعيا الى عدم انتخاب ممثلي المنظومة السابقة ومن يحمل شعار الثورة نفاقا والى عدم السماح بعودة الفاسدين حسب قوله.


وتضمنت الحملة الانتخابية لعبو اليوم بباجة نصب خيمة دعائية وتنشيط بساحة بلدية باجة وتوزيع البرنامج الانتخابي الذى ورد فى 12 نقطة تعهد فيه بالخصوص بضمان الدستور والتصدى للفساد والعمل على ارساء المحكمة الدستورية وقيادة دبلوماسية اقتصادية افريقية واحياء الاتحاد المغاربي وربط علاقات دبلوماسية واقتصادية متطورة مع دول العالم وعدم التورط فى سياسة المحاور وارساء سياسة امن قومي ودفاع توفر وسائل القوة لتونس.
شريفة

  
  
     
  
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