محمد الناصر يستقبل وزير الخارجية العراقي

Jeudi 12 Septembre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الخميس 12 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، محمد علي الحكيم، وزير الخارجية العراقي الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس لترؤس وفد بلاده في أشغال الدورة 16 للجنة المشتركة التونسية العراقية.وذكّر رئيس الجمهورية بالعلاقات التاريخية العريقة التي تجمع تونس والعراق وعبّر عن ارتياحه للتقدم الذي يحققه العراق على درب الأمن والاستقرار والتنمية ولاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والإقليمي والدولي، وجدّد تهانيه لنجاح هذا البلد الشقيق في التغّلب على الإرهاب، مبرزا دعم تونس ومساندتها لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة ربوع العراق في كنف الوحدة والوئام.كما ثمّن رئيس الدولة ما تحقّق من نتائج واعدة خلال انعقاد اللجنة المشتركة التونسية العراقية وأوصى بأهمية متابعة وتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه، مبرزا استعداد تونس وانفتاحها لمزيد تعزيز علاقاتها الثنائية مع العراق في شتى المجالات خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين.من جانبه، جدّد وزير الخارجية العراقي تعازيه للشعب التونسي في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، ونوّه بعملية الانتقال السلمي والسلس للسلطة التي تمت في بلادنا، مبرزا ما يكنّه الشعب العراقي من محبة وتقدير لتونس وشعبها ومتمنيا لها مزيد النجاح على درب الحرية والديمقراطية.وأكّد محمد علي الحكيم سعي بلاده إلى مزيد توطيد العلاقات مع تونس وفتح مسارات تعاون جديدة خصوصا في المجالات الاقتصادية والأمنية، وأعرب عن رغبة العراق في الاستفادة من التجربة التونسية خاصة في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع.كما تطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأهمية التنسيق بين البلدين بشأنها خاصة فيما يتعلق بتهدئة الأوضاع في المنطقة والحدّ من أسباب التوتر فيها ومحاربة الإرهاب، وأكّد رئيس الجمهورية بالمناسبة أنّ تونس ستعمل انطلاقا من عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن للفترة 2020- 2021 وبالتعاون مع العراق وباقي الدول الشقيقة على خدمة القضايا العربية والدفاع عن مصالح شعوبها.