محمد الناصر يستقبل وزير الخارجية العراقي

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الخميس 12 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، محمد علي الحكيم، وزير الخارجية العراقي الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس لترؤس وفد بلاده في أشغال الدورة 16 للجنة المشتركة التونسية العراقية.
وذكّر رئيس الجمهورية بالعلاقات التاريخية العريقة التي تجمع تونس والعراق وعبّر عن ارتياحه للتقدم الذي يحققه العراق على درب الأمن والاستقرار والتنمية ولاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والإقليمي والدولي، وجدّد تهانيه لنجاح هذا البلد الشقيق في التغّلب على الإرهاب، مبرزا دعم تونس ومساندتها لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة ربوع العراق في كنف الوحدة والوئام.
كما ثمّن رئيس الدولة ما تحقّق من نتائج واعدة خلال انعقاد اللجنة المشتركة التونسية العراقية وأوصى بأهمية متابعة وتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه، مبرزا استعداد تونس وانفتاحها لمزيد تعزيز علاقاتها الثنائية مع العراق في شتى المجالات خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين.
من جانبه، جدّد وزير الخارجية العراقي تعازيه للشعب التونسي في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، ونوّه بعملية الانتقال السلمي والسلس للسلطة التي تمت في بلادنا، مبرزا ما يكنّه الشعب العراقي من محبة وتقدير لتونس وشعبها ومتمنيا لها مزيد النجاح على درب الحرية والديمقراطية.
وأكّد محمد علي الحكيم سعي بلاده إلى مزيد توطيد العلاقات مع تونس وفتح مسارات تعاون جديدة خصوصا في المجالات الاقتصادية والأمنية، وأعرب عن رغبة العراق في الاستفادة من التجربة التونسية خاصة في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
كما تطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأهمية التنسيق بين البلدين بشأنها خاصة فيما يتعلق بتهدئة الأوضاع في المنطقة والحدّ من أسباب التوتر فيها ومحاربة الإرهاب، وأكّد رئيس الجمهورية بالمناسبة أنّ تونس ستعمل انطلاقا من عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن للفترة 2020- 2021 وبالتعاون مع العراق وباقي الدول الشقيقة على خدمة القضايا العربية والدفاع عن مصالح شعوبها.
وذكّر رئيس الجمهورية بالعلاقات التاريخية العريقة التي تجمع تونس والعراق وعبّر عن ارتياحه للتقدم الذي يحققه العراق على درب الأمن والاستقرار والتنمية ولاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والإقليمي والدولي، وجدّد تهانيه لنجاح هذا البلد الشقيق في التغّلب على الإرهاب، مبرزا دعم تونس ومساندتها لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة ربوع العراق في كنف الوحدة والوئام.
كما ثمّن رئيس الدولة ما تحقّق من نتائج واعدة خلال انعقاد اللجنة المشتركة التونسية العراقية وأوصى بأهمية متابعة وتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه، مبرزا استعداد تونس وانفتاحها لمزيد تعزيز علاقاتها الثنائية مع العراق في شتى المجالات خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين.
من جانبه، جدّد وزير الخارجية العراقي تعازيه للشعب التونسي في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، ونوّه بعملية الانتقال السلمي والسلس للسلطة التي تمت في بلادنا، مبرزا ما يكنّه الشعب العراقي من محبة وتقدير لتونس وشعبها ومتمنيا لها مزيد النجاح على درب الحرية والديمقراطية.
وأكّد محمد علي الحكيم سعي بلاده إلى مزيد توطيد العلاقات مع تونس وفتح مسارات تعاون جديدة خصوصا في المجالات الاقتصادية والأمنية، وأعرب عن رغبة العراق في الاستفادة من التجربة التونسية خاصة في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
كما تطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأهمية التنسيق بين البلدين بشأنها خاصة فيما يتعلق بتهدئة الأوضاع في المنطقة والحدّ من أسباب التوتر فيها ومحاربة الإرهاب، وأكّد رئيس الجمهورية بالمناسبة أنّ تونس ستعمل انطلاقا من عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن للفترة 2020- 2021 وبالتعاون مع العراق وباقي الدول الشقيقة على خدمة القضايا العربية والدفاع عن مصالح شعوبها.
En continu
- 09:52 التصويت الذكيّ
- 09:45 صورة بألف معنى
- 06:58 الرئيس الذي نريد
- 02:03 النهضة المظلومة..
- Hier 22:13 الباهاما.. 2500 مفقود جراء إعصار دوريان
- Hier 21:35 توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين تونس والعراق
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:02
|18:34
|15:49
|12:23
|05:59
|04:30
|
29°
|29°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|29°-24
|30°-23
|32°-23
|32°-24
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
(123 557) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 518) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(100 914) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 240) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 275) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 794) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 703) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 921) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 58 935) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 56 602) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 56 149) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 804) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 362) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 49 023) سلمى اللومي تتنازل لفائدة عبد الكر
( 47 902) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 47 285) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 47 125) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 46 084) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 863) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 43 003) هكذا علمت الإمارات بتفاصيل المناظر
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: فيديو اليوم: المرشحة للرئاسة ليلي الهمامي تبكي على روحها؟؟؟