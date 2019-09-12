الاتحاد الافريقي (كاف) يعقد اجتماعا لبحث تطوير مسابقات الاندية الافريقية

Jeudi 12 Septembre 2019



وات

- انعقد امس بالقاهرة اجتماع فريق العمل المشترك بين الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي (فيفا) حضره جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والكاتبة العامة لل"فيفا" فاطومة سامورا ورئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد واعضاء من المكتب التنفيذي لل"كاف " وممثلون عن 13 من الأندية الأفريقية منها الاهلي المصري والوداد والرجاء من المغرب وتي بي مازيمبي ( كونغو الديمقراطية ) لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتطوير مسابقات الأندية الأفريقية.وسلط الاجتماع الضوء على التحديات التي تواجهها إفريقيا، وأيضاً إمكاناتها الهائلة في الوصول إلى ملايين المشجعين في جميع أنحاء القارة.وتركزت المناقشات على مواضيع تتعلق بالإيرادات التي يمكن إعادة استثمارها في كرة القدم والبنية التحتية لكرة القدم والتي تعتبر حاسمة في تطوير اللعبة على مستوى الأندية.كما تم التطرق الى موضوعات انتقالات اللاعبين، وسلامة وأمن اللاعبين والمشجعين، فضلاً عن أهمية الاتصالات الرقمية للاستجابة لاحتياجات الشباب من الجماهير.كما تم تسليط الضوء على التحديات المالية والقيود اللوجستية التي تواجهها الغالبية العظمى من الأندية الأفريقية.وبحث المجتمعون أجندة المباريات الدولية وضرورة التعبير عن توازن عادل بين احتياجات الأندية واحتياجات المنتخبات الوطنية بالنظر إلى الترابط بينهما.وتم الاتفاق على ضرورة تحويل كرة القدم الإفريقية بشكل جذري إلى منتج أكثر جاذبية بما يعني إعادة هيكلة مسابقات الأندية بهدف زيادة عدد الأندية الأفريقية التي تلعب على أعلى مستوى.وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بمناسبة الاجتماع "في الأسبوعين الأخيرين تنافست 28 دولة، أي أكثر من نصف منتخبات أفريقيا، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .لقد كنا متحمسين أكثر من أي وقت مضى لبث هذه المباريات للعالم على الهواء مباشرة للمرة الأولى عبر "موقع فيفا كوم " ونحن نرغب في القيام بما هو أكثر من ذلك لجعل كرة القدم الأفريقية عالمية.وغاب الترجي الرياضي التونسي عن هذا الاجتماع وقد اصدر النادي بلاغا اوضح فيه انه " لم يتسنى للسيد حمدي المدب رئيس الترجي الرياضي التونسي حضور الإجتماع الذي نظمه فريق عمل موحد بين الإتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم بالقاهرة لأسباب مهنية قاهرة ، وقد راسل السيد حمدي المدب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم للإعتذار عن الحضور والمشاركة في هذه الجلسة مبيّنا أسباب الغياب.كما جاء في البلاغ ان حمدي المدب اكد في مراسلته على " حرص واستعداد الترجي الرياضي التونسي على تقديم كل الدعم اللازم لإنجاح المنافسات القارية ومزيد إشعاعها لما فيه خير ومصلحة كرة القدم في القارة السمراء".