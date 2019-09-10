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صفاقس: أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية تتهاطل على الجهة وتتسبب في تسرب المياه إلى عدد من المساكن

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
وات - عرفت ولاية صفاقس مساء اليوم الثلاثاء هطول كميات كبيرة من الأمطار المصحوبة برياح قوية متسبّبة في تسرّب المياه إلى عدد من المساكن وتجمّعها في عديد الطرقات والشوارع والساحاة العامة ما أدخل إرباكا على حركة المرور ولكن دون أضرار تذكر.

وأكّد المدير الجهوي للحماية المدنية في صفاقس العقيد مراد المشري في تصريح لـــ(وات) أن كميات من هذه الأمطار التي شملت معظم مناطق الولاية تسرّبت إلى عدد من المساكن في عدد من المناطق على غرار منطقة "الحفارة" و"حي النصر" بطريق قابس.


وأفاد بأن فرق الحمية المدنية توجّهت الى هذه المساكن بالتجهيزات اللازمة ولا سيما مضخّات المياه ، مشيرا إلى أن مختلف المصالح المكونة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث ولا سيما التطهير والبلديات والتجهيز والفلاحة تجن ّدت للتدخل وتصريف المياه المتراكمة.
مسك

  
  
     
  
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