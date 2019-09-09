المترشح يوسف الشاهد ''تونس ليست في حاجة الى العبث والمغامرة وهذه الانتخابات مصيرية للعشر سنوات القادمة''

Lundi 09 Septembre 2019



وات

- قال المترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عن حزب تحيا تونس يوسف الشاهد اليوم في نابل ان " تونس ليست في حاجة الى المغامرة والعبث وادعو التونسيين الى الاقبال على الانتخابات حتى يختاروا بانفسهم من يمثلهم" مؤكدا ان هذه الانتخابات " مصيرية بالنسبة لتونس على الاقل للعشرة سنوات القادمة".وادى الشاهد صباج اليوم الاثنين زيارة ميدانية لمدينة نابل حيث قام بجولة انتخابية بوسط المدينة من امام الجرة الى محطة النقل البري "بالاحواش" مرفوقا بانصاره واعتبر في تصريح اعلامي بالمناسبة ان لولاية نابل اهمية بالغة على اكثر من مستوى اقتصادي واجتماعي وسياسي داعيا التونسيين الى الاقبال بكثافة على الانتخابات واختيار من "سيخدم تونس ويضعها على السكة".وكان المترشح يوسف الشاهد قد قام بزيارة الى منطقة المرازقة والى مدينة الحمامات مساء السبت حيث التقى بعدد من المواطنين وتحاور مع البعض منهم حول مستقبل المدينة واهم مشاغلها ومن بينها بالخصوص تطويرها الى عاصمة سياحية حقيقية.واكد في تصريح اعلامي خلال تلك الزيارة على انه "لا يبني حملته الانتخابية على الوعود" و انه يتقدم الى التونسيين " ببرنامج واقعي يتكون من 45 نقطة مبني على تجربة ثلاث سنوات من الحكم ويتضمن حلولا لكل المشاكل" على حد قوله.ويواصل مناصرو الشاهد للاسبوع الثاني الحملة الانتخابية لمرشحهم بتوزيع المطويات التي تعرف ببرنامج المترشح وبالالتقاء بالمواطنين في الاسواق وفي اطار جولات ميدانية بالدائرتين الانتخابيتين نابل 1 ونابل 2.