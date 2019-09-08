مونديال كرة السلة : الفوز الثالث امام انغولا 84/86 يبقي على امل المنتخب التونسي في التاهل الى اولمبياد اليابان 2020

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- حقق المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اليوم الاحد في العاصمة الصينية "بيكين" فوزا هاما على نظيره الانغولي بنتيجة 84/86 في مباراة الجولة الثانية من منافسات الدورة الترتيبية (المراكز بين 17 و 32) ضمن كاس العالم لكرة السلة 2019 .وهو الفوز الثالث للمنتخب التونسي في المونديال الصيني وفي تاريخ المشاركات في مسابقة كاس العالم .وحقق المنتخب الوطني فوزه الاول في الدور الاول للمونديال على حساب ايران 67/79 وانتصر على نظيره الفليبيني بنتيجة 67/86 ظهر الجمعة في مباراة الجولة الاولى من الدورة الترتيبية .وبانتصاره اليوم امام انغولا عزز الفريق الوطني حظوظه في سباق التاهل الى دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 وسيحجز زملاء صالح الماجري بطاقة تاهلهم رسميا في صورة هزيمة منتخب نيجيريا امام الصين في المقابلة التي ستجمع بينهما ظهر اليوم الاحد .يذكر ان اول بطاقة تاهيلية للاولمبياد حجزتها استراليا باعتبارها تحصلت على افضل ترتيب من قارة اوقيانوسيا في حين تبقى ستة مقاعد اخرى للمنافسة واحدة لافريقيا واخرى لاسيا واربعة مناصفة بين امريكا واوروبا .