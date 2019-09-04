نسبة التضخم في تونس ترتفع خلال شهر اوت 2019 الى 6,7 بالمائة مدفوعة باسعار التبغ

Mercredi 04 Septembre 2019
وات - ارتفعت نسبة التضخم في تونس ، خلال شهر أوت 2019، الى 6,7 بالمائة بعد ان كانت في حدود 6,5 بالمائة ، خلال شهر جويلية 2019 ، مدفوعة بالارتفاع الهام في أسعار التبغ وفق بيانات أصدرها ، الاربعاء، المعهد الوطني للاحصاء.
واشار المعهد في نشريته الدورية لمؤشر الاسعار الاستهلاك لشهر أوت 2019 ، الى ان المواد الغذائية تطورت اسعارها خلال شهر اوت 2019 الى 7,4 بالمائة من 6,5 بالمائة سجلت خلال شهر جويلية 2019 .
وارتفعت اسعار الخضر بنسبة 12,5 بالمائة واسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 9,5 بالمائة واسعار الغلال بنسبة 7,8 بالمائة والعصائر بنسبة 7,6 بالمائة.
وارتفعت اسعار المواد المصنعة بنسبة 8,1 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 10,2 بالمائة وارتفاع اسعار مواد البناء بنسبة 10 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر اوت 2019 (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) بنسبة 6,7 بالمائة مقابل 6,5 بالمائة ، خلال شهر جويلية 2019 .
وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7,3 بالمائة ، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4,7 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية بلغت 8,5 بالمائة مقابل 2,4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
واشار المعهد في نشريته الدورية لمؤشر الاسعار الاستهلاك لشهر أوت 2019 ، الى ان المواد الغذائية تطورت اسعارها خلال شهر اوت 2019 الى 7,4 بالمائة من 6,5 بالمائة سجلت خلال شهر جويلية 2019 .
وارتفعت اسعار الخضر بنسبة 12,5 بالمائة واسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 9,5 بالمائة واسعار الغلال بنسبة 7,8 بالمائة والعصائر بنسبة 7,6 بالمائة.
وارتفعت اسعار المواد المصنعة بنسبة 8,1 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 10,2 بالمائة وارتفاع اسعار مواد البناء بنسبة 10 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر اوت 2019 (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) بنسبة 6,7 بالمائة مقابل 6,5 بالمائة ، خلال شهر جويلية 2019 .
وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7,3 بالمائة ، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4,7 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية بلغت 8,5 بالمائة مقابل 2,4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
En continu
- 06:16 10 توصيات قبل الرئاسيات
- Hier 22:10 نحن ، الوطن ، الرئاسة و إعلام اللحّاسة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:15
|18:46
|15:56
|12:25
|05:52
|04:22
|
28°
|27°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|27°-23
|29°-23
|28°-22
|28°-22
|30°-22
Follow @babnet_Tunisie
(120 074) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 84 795) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 74 728) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 62 835) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 60 260) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 824) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 55 480) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 53 198) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 49 059) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 067) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 47 937) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 47 606) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 908) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 474) بوبكر يعتذر لمورو
( 45 419) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 588) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 428) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 41 161) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 090) رفض الافراج عن نبيل القروي
( 38 924) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
Par:Mahdibey ( )
Sur: الوافي يعلّق على ظهور الزبيدي في حنبعل: ظهور متهور...وتوظيف أسرار الدولة ...لتقديم نفسه كبطل منقذ...