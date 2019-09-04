نسبة التضخم في تونس ترتفع خلال شهر اوت 2019 الى 6,7 بالمائة مدفوعة باسعار التبغ

Mercredi 04 Septembre 2019



وات

- ارتفعت نسبة التضخم في تونس ، خلال شهر أوت 2019، الى 6,7 بالمائة بعد ان كانت في حدود 6,5 بالمائة ، خلال شهر جويلية 2019 ، مدفوعة بالارتفاع الهام في أسعار التبغ وفق بيانات أصدرها ، الاربعاء، المعهد الوطني للاحصاء.واشار المعهد في نشريته الدورية لمؤشر الاسعار الاستهلاك لشهر أوت 2019 ، الى ان المواد الغذائية تطورت اسعارها خلال شهر اوت 2019 الى 7,4 بالمائة من 6,5 بالمائة سجلت خلال شهر جويلية 2019 .وارتفعت اسعار الخضر بنسبة 12,5 بالمائة واسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 9,5 بالمائة واسعار الغلال بنسبة 7,8 بالمائة والعصائر بنسبة 7,6 بالمائة.وارتفعت اسعار المواد المصنعة بنسبة 8,1 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 10,2 بالمائة وارتفاع اسعار مواد البناء بنسبة 10 بالمائة.وسجل التضخم الضمني لشهر اوت 2019 (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) بنسبة 6,7 بالمائة مقابل 6,5 بالمائة ، خلال شهر جويلية 2019 .وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7,3 بالمائة ، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4,7 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية بلغت 8,5 بالمائة مقابل 2,4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.