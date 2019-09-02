اريانة: انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها

Lundi 02 Septembre 2019



وات

- انطلقت اليوم الاثنين بالدائرة الانتخابية اريانة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها المقررة ليوم 15 سبتمبر الجاري في اجواء طقس ممطر، حيث شهدت مختلف مناطق الولاية نزول الغيث النافع منذ ساعات الصباح الاولى، مع قيام انصار عدد من المترشحين بتعليق الصور والبيانات الانتخابية والمعلقات الدعائية في مختلف المواقع المخصصة لها، وان كان بشكل محتشم نسبيا، مثلما تمت معاينته بعدد من المناطق على غرار اريانة المدينة ورواد وسكرة.وخصصت الهيئة الفرعية للانتخابات باريانة نحو 106 اماكن لتعليق صور المترشحين وبياناتهم الانتخابية حضيت اريانة المدينة بالنصيب الاكبر منها بنحو 32 مكانا تليها رواد ب20 مكانا وسكرة ب18 مكانا.وقد بادر انصار بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، على غرار المنجي الرحوي، ومحمد عبو، ونبيل القروي، ولطفي المرايحي، ومهدي جمعة، وحمة الهمامي، وعبد الكريم الزبيدي، وعبد الفتاح مورو، ويوسف الشاهد، وسعيد العايدي، بتعليق الصور والبيانات الانتخابية لمرشحيهم في الاماكن المخصصة لها، في حين بقيت جل الاماكن شاغرة في انتظار ان يتم اعتمادها من قبل بقية المرشحين في الايام القليلة القادمة.واكد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات باريانة انيس بن المولدي لمكتب (وات) "تجند اعوان مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لاوانها، وعددهم 50 عونا، لرفع الاخلالات ان وجدت، وتحرير محاضر المخالفات الدعائية بمختلف المعتمديات، وذلك طيلة فترة الحملة الانتخابية والصمت الانتخابي ويوم الاقتراع بالتنسيق مع المنسقين المحليين للهيئة وعددهم 10 منسقين محليين".يشار الى ان اللجنة الانتخابية لحزب "تحيا تونس" تولت توزيع البرنامج الدعائي لمرشحها يوسف الشاهد وانطلقت في تعليق المحامل الدعائية بحي التضامن، لتشمل لاحقا كافة المعتمديات، وبدات المقرات المحلية للحملة القيام بالدعاية والتعبئة عبر تركيز اذاعات داخلية، فضلا عن نصب خيمة دعائية بسيدي عمار باريانة المدينة واخرى بساحة المنزه السادس.وقام انصار المرشح للرئاسية محسن مرزوق بتعليق صور كبيرة له تحمل شعار "نحميها .. نعدلها .. نعليها" توزعت خاصة بالطريق "ايكس 20" في اتجاه اريانة.