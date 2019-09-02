بعد ان صرّح انه استقال ... عبد الكريم الزبيدي مرشح الانتخابات الرئاسية يقدم مطلب اجازة لاسبوعين حتى يتفرغ للحملة الانتخابية

Lundi 02 Septembre 2019
باب نات - علمت باب نات أن مرشح الانتخابات عبد الكريم الزبيدي قدّم اجازة لمدة 15 من وزارة الدفاع ولم يقدّم استقالته من الوزارة المعنية كما صرّح سابقا.
وكان الزبيدي قد أعلن فور تقديم طلب ترشحه ومن مقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عن إستقالته من على رأس وزارة الدفاع الوطني، قائلا إن هذه الإستقالة ''ستتم بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلى حين تعيين وزير جديد على رأس الوزارة''.
وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، إياد الدهماني صرح يوم 16 أوت أن تقديم وزير الدفاع استقالته إلى رئيس الحكومة، شرط دستوري، حتى يصبح من الممكن البت في الإستقالة، إذ أن البت في استقالة أعضاء الحكومة يحدده الفصل 92 من الدستور، كاختصاص حصري لرئيس الحكومة، يمارسه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، حين يتعلق الأمر بوزارة الدفاع".
وقال في نفس التصريح إن وزير الدفاع، رغم تصريحه باستقالته،"إلا أنه لم يتقدّم بها رسميا إلى الآن".
وكان الزبيدي قد أعلن فور تقديم طلب ترشحه ومن مقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عن إستقالته من على رأس وزارة الدفاع الوطني، قائلا إن هذه الإستقالة ''ستتم بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلى حين تعيين وزير جديد على رأس الوزارة''.
وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، إياد الدهماني صرح يوم 16 أوت أن تقديم وزير الدفاع استقالته إلى رئيس الحكومة، شرط دستوري، حتى يصبح من الممكن البت في الإستقالة، إذ أن البت في استقالة أعضاء الحكومة يحدده الفصل 92 من الدستور، كاختصاص حصري لرئيس الحكومة، يمارسه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، حين يتعلق الأمر بوزارة الدفاع".
وقال في نفس التصريح إن وزير الدفاع، رغم تصريحه باستقالته،"إلا أنه لم يتقدّم بها رسميا إلى الآن".
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Par:sarramba (France )
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