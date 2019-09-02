Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Aqol-Eeh  

بعد ان صرّح انه استقال ... عبد الكريم الزبيدي مرشح الانتخابات الرئاسية يقدم مطلب اجازة لاسبوعين حتى يتفرغ للحملة الانتخابية

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
باب نات - علمت باب نات أن مرشح الانتخابات عبد الكريم الزبيدي قدّم اجازة لمدة 15 من وزارة الدفاع ولم يقدّم استقالته من الوزارة المعنية كما صرّح سابقا.

وكان الزبيدي قد أعلن فور تقديم طلب ترشحه ومن مقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عن إستقالته من على رأس وزارة الدفاع الوطني، قائلا إن هذه الإستقالة ''ستتم بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلى حين تعيين وزير جديد على رأس الوزارة''.



وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، إياد الدهماني صرح يوم 16 أوت أن تقديم وزير الدفاع استقالته إلى رئيس الحكومة، شرط دستوري، حتى يصبح من الممكن البت في الإستقالة، إذ أن البت في استقالة أعضاء الحكومة يحدده الفصل 92 من الدستور، كاختصاص حصري لرئيس الحكومة، يمارسه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، حين يتعلق الأمر بوزارة الدفاع".
وقال في نفس التصريح إن وزير الدفاع، رغم تصريحه باستقالته،"إلا أنه لم يتقدّم بها رسميا إلى الآن".

  
  
     
  
cadre-ac907e5125bb106aef6010664a28b573-2019-09-02 13:34:26






5 de 5 commentaires pour l'article 188324

BABANETTOO  (France)  |Lundi 02 Septembre 2019 à 14h 17m |           
C'est un K A R A K O U Z ...

Cartaginois2011  ()  |Lundi 02 Septembre 2019 à 14h 02m |           
على رئيس الحكومة اقالته،فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 02 Septembre 2019 à 13h 59m |           
اجازة لمدة أسبوعين ثم العودة الى ادمان الكرسي ..يعني كرسي في اليد ولا رئاسة قد تأتي وقد لا تأتي .طبعا لا ننسى أن الزبيدي عثر على الكرسي ملقى على قارعة الطريق بعد الثورة ورفض الانحناء لالتقاطه .والتصريح بغير الحقيقة يعود لتدربه في مدرسة البكاء على المرأة التي لم تتناول اللحم طيلة ثلاثة أشهر وكفاءات الأربع دول .

Sarra2012  (Tunisia)  |Lundi 02 Septembre 2019 à 13h 53m |           
Il n'est pas honnête. contrairement à ce que veulent nous faire croire ses partisans, c'est un homme qui n'est pas digne de confiance. Il est manipulé et ne peut rien décider sans les ordres de ses maîtres.

Sly  (Tunisia)  |Lundi 02 Septembre 2019 à 13h 39m |           
مترشح بداها بالكذب والتبلعيط



Présidentielles 2019
En continu

انتهاء أوسو

الاثنين 02 سبتمبر 2019 | 3 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:19 18:49 15:58 12:26 05:51 04:20
28°
 28° % 69 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
28°-2429°-2329°-2330°-2328°-22
  • Avoirs en devises
    17434,2

  • (30 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,17163 DT        1$ =2,86450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 août)   147,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567431676|188324 3978|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires