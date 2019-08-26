حملة تفتيش واسعة بمدينة باجة بعد وفاة شاب طعنا في محطة الأرتال بالمدينة

Lundi 26 Août 2019
وات - تشهد مدينة باجة مساء الاثنين حملة تمشيط واسعة من قبل الوحدات الأمنيّة بحثا عن شخص أقدم عشية اليوم على طعن شاب عمره 24 سنة من منطقة البياضةبباجة وسط القطار الرابط بين تونس وغار الدماء على مستوى محطة الارتال بباجة، مما تسبّب في وفاته، وخلف حالة من الهلع في صفوف المسافرين.
وأكد مصدر من المستشفي الجهوى بباجة لمراسلة "وات" أن الشاب توفي متأثرا بطعنات على مستوى الصدر بآلة حادة، وأنه فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى.
من ناحيته، ذكر مصدر من الحماية المدنية ل"وات"، أن وحدات الحماية حاولت إسعاف الشاب الذي وجدته ينزف وفي حالة جد خطيرة.
ويستفاد من مصادر متطابقة أن خصومة بين الشابين اندلعت بإحدى عربات القطار الرابط بين تونس وغارالدماء، وانتهت بطعن أحد المتخاصمين للآخر وفراره.
وأكد مصدر من المستشفي الجهوى بباجة لمراسلة "وات" أن الشاب توفي متأثرا بطعنات على مستوى الصدر بآلة حادة، وأنه فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى.
من ناحيته، ذكر مصدر من الحماية المدنية ل"وات"، أن وحدات الحماية حاولت إسعاف الشاب الذي وجدته ينزف وفي حالة جد خطيرة.
ويستفاد من مصادر متطابقة أن خصومة بين الشابين اندلعت بإحدى عربات القطار الرابط بين تونس وغارالدماء، وانتهت بطعن أحد المتخاصمين للآخر وفراره.
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Par:essoltan (France )
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