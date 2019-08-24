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النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تصر على تتبع عون أمن قضائيا بتهمة الاعتداء اللفظي والجسدي على طبيب بعيادته الخاصة بجهة النفيضة

Samedi 24 Août 2019

Samedi 24 Août 2019
وات - عبّرت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص عن اصراراها على تتبع أحد الأمنيين قضائيا بتهمة الاعتداء لفظيا وجسديا على طبيب في عيادته الخاصة في جهة النفيضة الثلاثاء الماضي.

وأفادت النقابة، وفق بيان صادر اليوم السبت، ان "طبيبا في عيادته الخاصة تعرض يوم 20 أوت الجاري أثناء عمله وأمام مرضاه الى اعتداء لفظي وجسدي من طرف أمني بالزي الرسمي وهو حامل لسلاحه الوظيفي"، مضيفة ان ما حدث يعتبر "تطورا خطيرا".
وجددت تنديدها بالاعتداءات اليومية التي يتعرض لها مسدو الخدمات الصحية بالقطاعين العام والخاص، داعية إلى التشديد في عقوبة الاعتداء على أي عامل في قطاع الصحة أسوة بالتشريعات الدولية.


  
  
     
  
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