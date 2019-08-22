سوسة: ندوة اطارات قطاع الصحة تقر تنفيذ اضراب عام قطاعي وطني يومي 4 و5 سبتمبر القادم

Jeudi 22 Août 2019
وات - اقرت ندوة اطارات قطاع الصحة الملتئمة اليوم الخميس بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة تحت اشراف الجامعة العامة للصحة تنفيذ اضراب عام قطاعي وطني يومي 4 و5 سبتمبر القادم، وذلك من أجل تطبيق محضر اتفاق 11 مارس 2019 الممضى بين سلطة الاشراف والجامعة العامة للصحة واصدار الأمر المتعلق بالترقيات الإستثنائية والأمر الخاص بأعوان المساندة للصحة العمومية (العملة).
وأكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قاسم الزمني في تصريح ل(وات) تمسك الجامعة العامة للصحة بتنفيذ اضراب قطاعي وطني بيومين في كافة مؤسسات الصحة العمومية، وذلك نتيجة مماطلة وزارة الصحة وتراخيها في تنفيذ مطالب القطاع.
واضاف الزمني ان ندوة إطارات الصحة كانت مناسبة لطرح مختلف المطالب القطاعية التي تشمل كذلك فتح الافاق العلمية والبحثية للإطارات شبه الطبية والقيام بانتدابات جديدة إضافية بعنوان سنة 2019 لاسيما في ظل التراجع الكبير على مستوى الخدمات بسبب نقص الاعوان، وفق تعبيره عماد
وأكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قاسم الزمني في تصريح ل(وات) تمسك الجامعة العامة للصحة بتنفيذ اضراب قطاعي وطني بيومين في كافة مؤسسات الصحة العمومية، وذلك نتيجة مماطلة وزارة الصحة وتراخيها في تنفيذ مطالب القطاع.
واضاف الزمني ان ندوة إطارات الصحة كانت مناسبة لطرح مختلف المطالب القطاعية التي تشمل كذلك فتح الافاق العلمية والبحثية للإطارات شبه الطبية والقيام بانتدابات جديدة إضافية بعنوان سنة 2019 لاسيما في ظل التراجع الكبير على مستوى الخدمات بسبب نقص الاعوان، وفق تعبيره عماد
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Par:Nouri (Switzerland )
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