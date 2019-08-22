اصطدام قطار بشاحنة يسفر عن اصابة عسكريين بجروح طفيفة

Jeudi 22 Août 2019
وات - أصيب عسكريان بجروح طفيفة جرّاء إصطدام قطار بالشاحنة، التي كانت تقلهما على مستوى منطقة الجديد.
وجدّ الحادث على الساعة العاشرة من صباح، الخميس، على مستوى منطقة فندق الجديد عندما كان القطار متجها من تونس نحو توزر.
وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى قرمبالية من ولاية نابل.
وأوضح رئيس وحدة أعمال الخطوط البعيدة بالشركة التونسية للسكك الحديدية، نصر العاشوري، ل(وات) أن الحادث وقع بنقطة تقاطع الطريق مع السكة الحديدية.
وأكد العاشوري أن نقطة التقاطع مجهزة بالعلامات المرورية.
واستأنفت حركة القطار على السكة بعد توقفها لمدة 46 دقيقة إثر الحادث.
وجدّ الحادث على الساعة العاشرة من صباح، الخميس، على مستوى منطقة فندق الجديد عندما كان القطار متجها من تونس نحو توزر.
وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى قرمبالية من ولاية نابل.
وأوضح رئيس وحدة أعمال الخطوط البعيدة بالشركة التونسية للسكك الحديدية، نصر العاشوري، ل(وات) أن الحادث وقع بنقطة تقاطع الطريق مع السكة الحديدية.
وأكد العاشوري أن نقطة التقاطع مجهزة بالعلامات المرورية.
واستأنفت حركة القطار على السكة بعد توقفها لمدة 46 دقيقة إثر الحادث.
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Par:mongi (Tunisia )
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