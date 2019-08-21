الالعاب الافريقية ( الرباط 2019 ) - برنامج المشاركة التونسية لليوم الاربعاء

Mercredi 21 Août 2019
وات - في ما يلي برنامج اليوم الاربعاء للمشاركين التونسيين في مسابقات دورة الالعاب الافريقية بالرباط الأربعاء 2019/08/21
التجديف
نهائيات الأدوار النهائية ذكور و إناث 1000 م فردي - 10:20 نور الهدى الطيب - 10:20 محمد الطيب - 10:40 خديجة الكريمي - 10:50 خليل المنصوري
الملاكمة:
- ذكور وزن 57- 63 كلغ تصفيات: -11:00 أكرم بالحاج عوينة / ندير عبد الحق (المغرب) -ذكور وزن 52- 57 كغ تصفيات: -16:00 بلال المحمدي (ترشح مباشرة للدور الثاني) - إناث وزن 57- 60 كغ -14:00 خلود الحليمي Vs أيفرلين اكيني (كينيا)
-كرة اليد
كبريات الدور الأول: 16.00.: تونس - كينيا
السباحة
10:00 تصفيات 50 م سباحة على الصدر - عدنان الباجي - وسيم اللومي 10:00 تصفيات 800 م سباحة حرة 17:00 الأدوار النهائية
الفروسية
15:30 تصفيات سباق الحواجز فردي و فرق - مهدي بن مبروك - غازي اللوز - وائل الطرابلسي
تنس الطاولة
تصفيات إناث فرق -: تونس / أثيوبيا -16:20: تونس / جنوب افريقيا -تصفيات ذكور فرق -15:00: تونس / جنوب افريقيا -
18:00: تونس / المغرب v -كرة السلة 3/3 الساعة 18:40: تونس Vs اثيوبيا v التايكواندو
من 15:00إلى 21:00 الأدوار (¼ و ½ و النهائيات) -فادية فرحاني (وزن 46 كغ) -اكرام الظاهري (وزن 49 كغ) -رحمة بن علي (وزن 53 كغ).زهو
التجديف
نهائيات الأدوار النهائية ذكور و إناث 1000 م فردي - 10:20 نور الهدى الطيب - 10:20 محمد الطيب - 10:40 خديجة الكريمي - 10:50 خليل المنصوري
الملاكمة:
- ذكور وزن 57- 63 كلغ تصفيات: -11:00 أكرم بالحاج عوينة / ندير عبد الحق (المغرب) -ذكور وزن 52- 57 كغ تصفيات: -16:00 بلال المحمدي (ترشح مباشرة للدور الثاني) - إناث وزن 57- 60 كغ -14:00 خلود الحليمي Vs أيفرلين اكيني (كينيا)
-كرة اليد
كبريات الدور الأول: 16.00.: تونس - كينيا
السباحة
10:00 تصفيات 50 م سباحة على الصدر - عدنان الباجي - وسيم اللومي 10:00 تصفيات 800 م سباحة حرة 17:00 الأدوار النهائية
الفروسية
15:30 تصفيات سباق الحواجز فردي و فرق - مهدي بن مبروك - غازي اللوز - وائل الطرابلسي
تنس الطاولة
تصفيات إناث فرق -: تونس / أثيوبيا -16:20: تونس / جنوب افريقيا -تصفيات ذكور فرق -15:00: تونس / جنوب افريقيا -
18:00: تونس / المغرب v -كرة السلة 3/3 الساعة 18:40: تونس Vs اثيوبيا v التايكواندو
من 15:00إلى 21:00 الأدوار (¼ و ½ و النهائيات) -فادية فرحاني (وزن 46 كغ) -اكرام الظاهري (وزن 49 كغ) -رحمة بن علي (وزن 53 كغ).زهو
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Par:lazaro (Tunisia )
Sur: الشاهد ينشر معطياته الجبائية