Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Ya-Habibi-Yali-Ghanbi  

لقاءات اعمال تونسية جزائرية في مجال البناء والفندقة ستجري من 14 الى 17 اكتوبر 2019 بمدينة وهران الجزائرية

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
وات - أعلن مركز النهوض بالصادرات عن تنظيم اللقاءات المهنية التونسية الجزائرية المباشرة في قطاع البناء والفندقة بمدينة وهران من 14 الى 17 اكتوبر 2019 .
واوضح المركز ، في بيانات نشرها على موقعه الالكتروني على شبكة الانترنات ، ان هذه التظاهرة التي ينظمها مكتبه بوهران تندرج في اطار برنامج النهوض بالصادرات التونسية لسنة 2019 وانها تقام على هامش صالون السكن والعقارات والبناء والاشغال العامة ( 14-19 اكتوبر 2019 وهران - الجزائر ).
ولاحظ المركز ان اللقاءات في مجال قطاع البناء تخص مكاتب الدراسات والهندسة والتعمير والبنية التحتية والتهيئة والمنتوجات والخدمات ذات الصلة بقطاع البناء.
وتشمل اللقاءات في قطاع النزل الفنادق مجالات تجهيزات المطاعم والتجهيزات الصحية والتزويق الداخلي والتصرف في النزل والملابس ومواد التجميل.


  
  
     
  
cadre-ac1fb6eae892292d85880560eed3b4fd-2019-08-20 20:10:20






0 de 0 commentaires pour l'article 187687



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 20 أوت 2019 | 19 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:40 19:07 16:07 12:30 05:40 04:06
29°
 29° % 54 :الرطــوبة
تونــس 25°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
29°-2535°-2336°-2334°-2436°-24
  • Avoirs en devises
    17270,0

  • (20 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,18430 DT        1$ =2,86241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 août)   375,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566330068|187687 215|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires