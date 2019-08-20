لقاءات اعمال تونسية جزائرية في مجال البناء والفندقة ستجري من 14 الى 17 اكتوبر 2019 بمدينة وهران الجزائرية

Mardi 20 Août 2019
وات - أعلن مركز النهوض بالصادرات عن تنظيم اللقاءات المهنية التونسية الجزائرية المباشرة في قطاع البناء والفندقة بمدينة وهران من 14 الى 17 اكتوبر 2019 .
واوضح المركز ، في بيانات نشرها على موقعه الالكتروني على شبكة الانترنات ، ان هذه التظاهرة التي ينظمها مكتبه بوهران تندرج في اطار برنامج النهوض بالصادرات التونسية لسنة 2019 وانها تقام على هامش صالون السكن والعقارات والبناء والاشغال العامة ( 14-19 اكتوبر 2019 وهران - الجزائر ).
ولاحظ المركز ان اللقاءات في مجال قطاع البناء تخص مكاتب الدراسات والهندسة والتعمير والبنية التحتية والتهيئة والمنتوجات والخدمات ذات الصلة بقطاع البناء.
وتشمل اللقاءات في قطاع النزل الفنادق مجالات تجهيزات المطاعم والتجهيزات الصحية والتزويق الداخلي والتصرف في النزل والملابس ومواد التجميل.
واوضح المركز ، في بيانات نشرها على موقعه الالكتروني على شبكة الانترنات ، ان هذه التظاهرة التي ينظمها مكتبه بوهران تندرج في اطار برنامج النهوض بالصادرات التونسية لسنة 2019 وانها تقام على هامش صالون السكن والعقارات والبناء والاشغال العامة ( 14-19 اكتوبر 2019 وهران - الجزائر ).
ولاحظ المركز ان اللقاءات في مجال قطاع البناء تخص مكاتب الدراسات والهندسة والتعمير والبنية التحتية والتهيئة والمنتوجات والخدمات ذات الصلة بقطاع البناء.
وتشمل اللقاءات في قطاع النزل الفنادق مجالات تجهيزات المطاعم والتجهيزات الصحية والتزويق الداخلي والتصرف في النزل والملابس ومواد التجميل.
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Par:sarih (Tunisia )
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