زيارة تفقد للمنطقة السياحية ضفاف قرطاج للاطلاع على مدى الاستعداد لمواصلة الاستجابة لذروة الموسم

Mardi 20 Août 2019
وات - تطوّر عدد الليالي المقضاة بالمنطقة السياحية تونس/ضفاف قرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة) إلى يوم 10 أوت 2019 بنسبة 14،6 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2018، وفق مؤشرات لوزارة السياحة.
وقام وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي، في اطار الاطلاع على الحركية، التي تعيشها المنطقة السياحية بقمرت، بزيارة تفقد فجئية خلال الليلة الفارطة، وذلك لعدد من الوحدات السياحية والفضاءات الترفيهية للإطلاع على سير نشاطها ومدى استعدادها لمواصلة الاستجابة لذروة الموسم.
وقام الطرابلسي، بمشاركة دورية أمنية مشتركة من الحرس الوطني والشرطة وبحضور مدير عام الأمن السياحي والمتفقد العام لوزارة السياحة والصناعات التقليدية، بمعاينة الظروف المتوفرة للحرفاء وجودة الإستقبال والخدمات.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة مزيد احترام البيئة والعناية بالنظافة داخل وخارج هذه الوحدات.
وثمن بالمناسبة المجهودات المبذولة من قبل مختلف مهنيي القطاع السياحي للتحسين جودة الخدمات والتوقي من المخاطر.
كما تحادث وزير السياحة والصناعات التقليدية مع عدد من الحرفاء التونسيين والأجانب وخاصة الفئة الشبابية، التي كانت حاضرة بكثافة في مختلف هذه الوحدات، للإطلاع بشكل مباشر على آرائهم بخصوص الخدمات المقدمة وتأمين الأماكن السياحية.
وقام وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي، في اطار الاطلاع على الحركية، التي تعيشها المنطقة السياحية بقمرت، بزيارة تفقد فجئية خلال الليلة الفارطة، وذلك لعدد من الوحدات السياحية والفضاءات الترفيهية للإطلاع على سير نشاطها ومدى استعدادها لمواصلة الاستجابة لذروة الموسم.
وقام الطرابلسي، بمشاركة دورية أمنية مشتركة من الحرس الوطني والشرطة وبحضور مدير عام الأمن السياحي والمتفقد العام لوزارة السياحة والصناعات التقليدية، بمعاينة الظروف المتوفرة للحرفاء وجودة الإستقبال والخدمات.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة مزيد احترام البيئة والعناية بالنظافة داخل وخارج هذه الوحدات.
وثمن بالمناسبة المجهودات المبذولة من قبل مختلف مهنيي القطاع السياحي للتحسين جودة الخدمات والتوقي من المخاطر.
كما تحادث وزير السياحة والصناعات التقليدية مع عدد من الحرفاء التونسيين والأجانب وخاصة الفئة الشبابية، التي كانت حاضرة بكثافة في مختلف هذه الوحدات، للإطلاع بشكل مباشر على آرائهم بخصوص الخدمات المقدمة وتأمين الأماكن السياحية.
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Par:Nouri (Switzerland )
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