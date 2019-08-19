Radio Babnet Tunisie On Air: Latifa Arfaoui - Law baset  

مكتب البرلمان يدعو الجلسة العامة للانعقاد في دورة استثنائية الخميس المقبل للنظر في تنقيح القانون الانتخابي

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
وات - قرر مكتب مجلس نواب الشعب دعوة الجلسة العامة للانعقاد في دورة استثنائية يوم الخميس المقبل للنظر في تنقيح القانون الانتخابي وذلك بعد النظر، في اجتماعه اليوم الاثنين، في الطلب المقدم من 77 نائبا لدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية عملا بأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل 6 من النظام الداخلي.
وأكد المكتب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، ضرورة حضور النواب أشغال الجلسة العامة المخصصة لتعديل القانون الانتخابي، ضمانا لاحترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور وتفاديا لتجاوز دستوري وشيك وحرصا من المشرع على إنجاح الانتقال الديمقراطي.




ويشار في هذا الخصوص إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية أكدوا، في اجتماعهم اليوم الاثنين بقصر باردو، استعدادهم لإنجاح الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 22 أوت 2019 خلال الدورة الاستثنائية والمخصصة لتعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء بهدف اختزال آجال النزاعات الانتخابية بما يضمن احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور.
وحث رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الذي ترأس الاجتماع، رؤساء الكتل على دعوة منظوريهم من النواب للحضور التزاما بواجبهم الدستوري ولحماية الانتقال الديمقراطي، بحسب ما جاء في بلاغ للبرلمان.
ومن جهة أخرى، نظر المكتب في تقرير وارد من رئيس الحكومة حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2020 طبقا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
كما عاين المكتب استقالة النائبين حافظ الزواري وأحمد السعيدي من كتلة الائتلاف الوطني واستقالة النائب الطيب المدني من كتلة نداء تونس.

  
  
     
  
cadre-ef213b02e9a3ac87964e8a3610dad97a-2019-08-19 18:49:23






0 de 0 commentaires pour l'article 187632



Présidentielles 2019
En continu

الاثنين 19 أوت 2019 | 18 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:08 16:07 12:30 05:39 04:05
28°
 28° % 65 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
28°-2436°-2535°-2435°-2432°-25
  • Avoirs en devises
    17160,1

  • (19 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,17969 DT        1$ =2,86823 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 août)   572,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566242873|187632 1174|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires