مكتب البرلمان يدعو الجلسة العامة للانعقاد في دورة استثنائية الخميس المقبل للنظر في تنقيح القانون الانتخابي

Lundi 19 Août 2019
وات - قرر مكتب مجلس نواب الشعب دعوة الجلسة العامة للانعقاد في دورة استثنائية يوم الخميس المقبل للنظر في تنقيح القانون الانتخابي وذلك بعد النظر، في اجتماعه اليوم الاثنين، في الطلب المقدم من 77 نائبا لدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية عملا بأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل 6 من النظام الداخلي.
وأكد المكتب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، ضرورة حضور النواب أشغال الجلسة العامة المخصصة لتعديل القانون الانتخابي، ضمانا لاحترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور وتفاديا لتجاوز دستوري وشيك وحرصا من المشرع على إنجاح الانتقال الديمقراطي.
ويشار في هذا الخصوص إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية أكدوا، في اجتماعهم اليوم الاثنين بقصر باردو، استعدادهم لإنجاح الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 22 أوت 2019 خلال الدورة الاستثنائية والمخصصة لتعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء بهدف اختزال آجال النزاعات الانتخابية بما يضمن احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور.
وحث رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الذي ترأس الاجتماع، رؤساء الكتل على دعوة منظوريهم من النواب للحضور التزاما بواجبهم الدستوري ولحماية الانتقال الديمقراطي، بحسب ما جاء في بلاغ للبرلمان.
ومن جهة أخرى، نظر المكتب في تقرير وارد من رئيس الحكومة حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2020 طبقا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
كما عاين المكتب استقالة النائبين حافظ الزواري وأحمد السعيدي من كتلة الائتلاف الوطني واستقالة النائب الطيب المدني من كتلة نداء تونس.
وأكد المكتب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، ضرورة حضور النواب أشغال الجلسة العامة المخصصة لتعديل القانون الانتخابي، ضمانا لاحترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور وتفاديا لتجاوز دستوري وشيك وحرصا من المشرع على إنجاح الانتقال الديمقراطي.
ويشار في هذا الخصوص إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية أكدوا، في اجتماعهم اليوم الاثنين بقصر باردو، استعدادهم لإنجاح الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 22 أوت 2019 خلال الدورة الاستثنائية والمخصصة لتعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء بهدف اختزال آجال النزاعات الانتخابية بما يضمن احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور.
وحث رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الذي ترأس الاجتماع، رؤساء الكتل على دعوة منظوريهم من النواب للحضور التزاما بواجبهم الدستوري ولحماية الانتقال الديمقراطي، بحسب ما جاء في بلاغ للبرلمان.
ومن جهة أخرى، نظر المكتب في تقرير وارد من رئيس الحكومة حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2020 طبقا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
كما عاين المكتب استقالة النائبين حافظ الزواري وأحمد السعيدي من كتلة الائتلاف الوطني واستقالة النائب الطيب المدني من كتلة نداء تونس.
En continu
- 13:16 حل حزب البناء الوطني
- Hier 20:30 الطبوبي يتفوق على الغنوشي..
- Hier 20:27 نكتب كل يوم لأننا قمعنا كل يوم
- Hier 20:24 إنتخابات بطعم الهيئة...
- Hier 19:22 مورو ليس إمّعة…والنهضة ليست KGB
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:41
|19:08
|16:07
|12:30
|05:39
|04:05
|
28°
|28°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|28°-24
|36°-25
|35°-24
|35°-24
|32°-25
Follow @babnet_Tunisie
( 89 339) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 148) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 033) كلات بعضها ..
( 66 856) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 542) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 749) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 160) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 912) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 832) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 133) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 944) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 457) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 092) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 479) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 336) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 641) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 428) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 793) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 329) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 318) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
Par:essoltan (France )
Sur:أحمد موسى: التقيت في الحج نجوم الصحافة في تونس والجزائر والمغرب، ابدوا اعجابهم واعتزازهم بالجيش المصري وبالرئيس السيسي!